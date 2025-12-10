المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

1 2
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إصابات وعقوبة منتظرة ضد بايرن.. الألعاب النارية تشعل دوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:44 م 10/12/2025
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

أصيب شخصان بسبب الألعاب النارية في ملعب أليانز أرينا الذي استضاف مباراة بايرن ميونخ ضد سبورتنج لشبونة، أمس الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونخ على سبورتنج لشبونة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وأعلنت الشرطة الألمانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشجعا تم نقله إلى المستشفى حيث تعرض لإصابة في قناة الأذن وبعض الحروق.

أما الشخص الآخر المصاب وهو شرطي، وكان يعاني من صدمة صوتية.

واعتقلت الشرطة اثنين مشتبه بهما بعمري 38 و47 عاما، حيث سيتم عرضهما أمام القاضي، الذي سوف يتخذ حكما بشأن احتجازهما، وذلك بحسب تقرير الشرطة.

واستخدمت جماهير بايرن ألعابا نارية، فيما أكد يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي للنادي عقب المباراة، أنه يتوقع إغلاقا جزئيا لجانب من مدرجات المشجعين.

وأضاف دريسين: "من الواضح ما هى عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي سوف يتم تطبيقها، وسيكون هناك حظر جزئي للجماهير في المدرج الجنوبي".

ويتواجد في المدرج الجنوبي روابط جماهير بايرن خلال مباريات الفريق.

وفي بداية الشوط الثاني اشتعلت الألعاب النارية بامتداد المدرج بالكامل.

وقال دريسين أيضا: "بالطبع لا أعتقد أن هذا أمرا جيدا، الظروف الجوية بعد ذلك أيضا أدت إلى انتشار دخان وضباب في الاستاد، وقد كنت قلقا من أنه سيتم إيقاف اللعب وإخلاء الملعب بسبب ضبابية الرؤية، وهذا ببساطة غير مقبول".

ويعتقد مسؤول بايرن أنه في هذه المرة ربما لا تقتصر عقوبات "يويفا" على غرامة مالية، مذكرا بتهديد واضح بعقوبات من يويفا في حوادث مماثلة.

ولم يجد رئيس بايرن تفسيرا لكيفية دخول الألعاب النارية إلى داخل الاستاد، مضيفا: "لابد وأن هناك طرقا مبكرة لإدخالها مرات عديدة".

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ سبورتنج لشبونة مباريات دوري أبطال أوروبا ترتيب دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كروز أزول

كروز أزول

1 2
فلامنجو

فلامنجو

84

تسديدة قوية من ليو أورتيز لاعب فلامنجو تصدى لها حارس كروز أزول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg