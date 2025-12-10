أصيب شخصان بسبب الألعاب النارية في ملعب أليانز أرينا الذي استضاف مباراة بايرن ميونخ ضد سبورتنج لشبونة، أمس الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونخ على سبورتنج لشبونة بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

وأعلنت الشرطة الألمانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشجعا تم نقله إلى المستشفى حيث تعرض لإصابة في قناة الأذن وبعض الحروق.

أما الشخص الآخر المصاب وهو شرطي، وكان يعاني من صدمة صوتية.

واعتقلت الشرطة اثنين مشتبه بهما بعمري 38 و47 عاما، حيث سيتم عرضهما أمام القاضي، الذي سوف يتخذ حكما بشأن احتجازهما، وذلك بحسب تقرير الشرطة.

واستخدمت جماهير بايرن ألعابا نارية، فيما أكد يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي للنادي عقب المباراة، أنه يتوقع إغلاقا جزئيا لجانب من مدرجات المشجعين.

وأضاف دريسين: "من الواضح ما هى عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي سوف يتم تطبيقها، وسيكون هناك حظر جزئي للجماهير في المدرج الجنوبي".

ويتواجد في المدرج الجنوبي روابط جماهير بايرن خلال مباريات الفريق.

وفي بداية الشوط الثاني اشتعلت الألعاب النارية بامتداد المدرج بالكامل.

وقال دريسين أيضا: "بالطبع لا أعتقد أن هذا أمرا جيدا، الظروف الجوية بعد ذلك أيضا أدت إلى انتشار دخان وضباب في الاستاد، وقد كنت قلقا من أنه سيتم إيقاف اللعب وإخلاء الملعب بسبب ضبابية الرؤية، وهذا ببساطة غير مقبول".

ويعتقد مسؤول بايرن أنه في هذه المرة ربما لا تقتصر عقوبات "يويفا" على غرامة مالية، مذكرا بتهديد واضح بعقوبات من يويفا في حوادث مماثلة.

ولم يجد رئيس بايرن تفسيرا لكيفية دخول الألعاب النارية إلى داخل الاستاد، مضيفا: "لابد وأن هناك طرقا مبكرة لإدخالها مرات عديدة".