تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. جونزالو جارسيا يقود الهجوم ومبابي بديلًا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:51 م 10/12/2025 تعديل في 09:02 م
جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد

جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل كتيبة الميرنجي لمواجهة مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وشهد تشكيل ريال مدريد تواجد المهاجم الشاب جونزالو جارسيا بصفة أساسية، بينما فضل تشابي ألونسو الإبقاء على نجمه الفرنسي كيليان مبابي بمقاعد البدلاء، بعد شكواه من الإصابة، التي كانت تهدد إمكانية لحاقه باللقاء المرتقب.

كما عاد البرازيلي رودريجو للتواجد بصفة أساسية في تشكيل ريال مدريد، برفقة لاعب خط الوسط داني سيبايوس. 

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، روديجر، ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، رودريجو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: لونين، إندريك، أردا جولر، فران جارسيا، فران جونزاليس، كيليان مبابي، فرانكو ماستانتونو، جوان مارتينيز، براهيم دياز، فيكتور فالديبيناس، خورخي سيستيرو.

