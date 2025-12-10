أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة كلوب بروج البلجيكي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفًا على كلوب بروج في العاشرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الجانرز جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية.

بينما يقع كلوب بروج في المركز الـ28 برصيد 4 نقاط من 3 هزائم وفوز وحيد وتعادل.

ويدخل أرسنال المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – نورجارد – هينكابي – لويس سكيلي

خط الوسط: ميرينو، زوبيمندي، أوديجارد

خط الهجوم: مادويكي، مارتينيلي، جيوكيريس

وجاء تشكيل كلوب بروج كالتالي: "مينيوليه، أوردونيز، تريسولدي، تزوليس، كارلوس فوربس، أونيديكا، فاناكين، ستانكوفيتش، هوجو سيكيه، براندون ميشيل، خواكين سيس".