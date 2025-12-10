يواصل عمر مرموش غيابه عن المشاركة أساسيًا مع نادي مانشستر سيتي في منافسات دوري أبطال أوروبا، ليجلس مجددًا على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

يستمر المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إبقاء مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي، سواءً في بريميرليج أو تشامبيونزليج.

واختار جوارديولا المشاركة بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي على حساب مرموش.

وكان جوارديولا قال إن مرموش يستحق الحصول على عدد دقائق أكثر مع السيتي، لكن ذلك لا يحدث، بسبب وجود هالاند.

ويجلس مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي للمرة الثالثة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على النحو الآتي:

- نابولي: غاب بسبب الإصابة

- موناكو: غاب بسبب الإصابة

- فياريال: شارك من مقاعد البدلاء لمدة 4 دقائق

- دورتموند: شارك من مقاعد البدلاء لمدة 4 دقائق

- ليفركوزن: شارك أساسيًا

- ريال مدريد: يبدأ على مقاعد البدلاء

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه في أبطال أوروبا، علمًا بأنه بدأ المشاركة في المسابقة فقط مع انضمامه لمانشستر سيتي.

وألمح جوارديولا في وقت سابق إلى أنه لن يجري تغييرات عديدة على تشكيل مانشستر سيتي في البطولة الأوروبية، حتى لا يتكرر ما حدث أمام ليفركوزن.

وخسر مانشستر سيتي (2-0) على أرضه أمام ليفركوزن، بعد أن دفع جوارديولا باللاعبين البدلاء، كان من بينهم عمر مرموش الذي شارك لمدة 65 دقيقة فقط.