المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

1 2
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

0 0
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 3
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

0 0
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الثالثة هذا الموسم.. مرموش يجلس مجددا بين بدلاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:22 م 10/12/2025
مرموش

مرموش يواصل الجلوس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

يواصل عمر مرموش غيابه عن المشاركة أساسيًا مع نادي مانشستر سيتي في منافسات دوري أبطال أوروبا، ليجلس مجددًا على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

يستمر المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إبقاء مرموش بين بدلاء مانشستر سيتي، سواءً في بريميرليج أو تشامبيونزليج.

واختار جوارديولا المشاركة بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في تشكيل مانشستر سيتي الأساسي على حساب مرموش.

وكان جوارديولا قال إن مرموش يستحق الحصول على عدد دقائق أكثر مع السيتي، لكن ذلك لا يحدث، بسبب وجود هالاند.

ويجلس مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي للمرة الثالثة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على النحو الآتي:

- نابولي: غاب بسبب الإصابة

- موناكو: غاب بسبب الإصابة

- فياريال: شارك من مقاعد البدلاء لمدة 4 دقائق

- دورتموند: شارك من مقاعد البدلاء لمدة 4 دقائق

- ليفركوزن: شارك أساسيًا

- ريال مدريد: يبدأ على مقاعد البدلاء

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه في أبطال أوروبا، علمًا بأنه بدأ المشاركة في المسابقة فقط مع انضمامه لمانشستر سيتي.

وألمح جوارديولا في وقت سابق إلى أنه لن يجري تغييرات عديدة على تشكيل مانشستر سيتي في البطولة الأوروبية، حتى لا يتكرر ما حدث أمام ليفركوزن.

وخسر مانشستر سيتي (2-0) على أرضه أمام ليفركوزن، بعد أن دفع جوارديولا باللاعبين البدلاء، كان من بينهم عمر مرموش الذي شارك لمدة 65 دقيقة فقط.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بيب جوارديولا عمر مرموش

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

13

تمركز دفاعي من بلباو بعد كرة عرضية من كفاراتسخيليا خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

18

رودريجو أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء حولها روديجر رأسية مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg