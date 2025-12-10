أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة مضيفه ريال مدريد، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على منافسه فريق ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستاد سانتياجو برنابيو.

وفضل جوارديولا عدم إجراء أي تغييرات على تشكيل مانشستر سيتي، الذي بدأ المباراة الماضية ضد سندرلاند، بعد الانتصار بثلاثية نظيفة.

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

ويدخل مانشستر سيتي قمة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس، فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، ريان شرقي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: جيمس ترافورد، بيتينلي، رايندرز، ناثان آكي، عمر مرموش، ريان آيت نوري، سافينيو، خوسانوف، أوسكار بوب، ريكو لويس.

ويبحث مانشستر سيتي عن العودة لطريق الانتصارات في البطولة الأوروبية، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن، بهدفين دون رد.