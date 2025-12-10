جوارديولا: أستحق جناحا خاصا في ملعب ريال مدريد

يرى المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، مازحًا أنه يستحق الحصول على جناح خاص في ملعب ريال مدريد، نظرًا لزياراته المتكررة إلى سانتياجو برنابيو، سواءً عندما كان لاعبًا أو بعدما أصبح مدربًا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد هذا المساء ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات جوارديولا قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة TNT Sports التليفزيونية، قبل لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: "هل تعلم كم مرة جئت إلى هنا كلاعب أو كمدرب؟ أعتقد أنني أستحق جناحًا خاصًا هنا (في ملعب سانتياجو برنابيو)".

والتقى جوارديولا في مسيرته التدريبية بكرة القدم مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ريال مدريد، في 27 مباراة رسمية سابقة.

ويتفوق المدرب الإسباني بيب جوارديولا على ريال مدريد في المواجهات المباشرة بينهما بواقع 13 فوزًا، مقابل 8 هزائم، و6 تعادلات.

وفي سياق منفصل، رد جوارديولا على سؤال بشأن تغير ملامح سباق الدوري الإنجليزي مع نتائج الجولة الماضية: "أنتم مخطئون تمامًا.. نحن في بداية ديسمبر، ولا أحد أصبح بطلًا حتى الآن".

وأصبح مانشستر سيتي على بعد نقطتين فقط من أرسنال، متصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.