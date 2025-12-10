المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

1 2
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

0 0
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 3
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

0 0
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوارديولا: أستحق جناحا خاصا في ملعب ريال مدريد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:46 م 10/12/2025
بيب

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

يرى المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، مازحًا أنه يستحق الحصول على جناح خاص في ملعب ريال مدريد، نظرًا لزياراته المتكررة إلى سانتياجو برنابيو، سواءً عندما كان لاعبًا أو بعدما أصبح مدربًا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد هذا المساء ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تصريحات جوارديولا قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة TNT Sports التليفزيونية، قبل لقاء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: "هل تعلم كم مرة جئت إلى هنا كلاعب أو كمدرب؟ أعتقد أنني أستحق جناحًا خاصًا هنا (في ملعب سانتياجو برنابيو)".

والتقى جوارديولا في مسيرته التدريبية بكرة القدم مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، ريال مدريد، في 27 مباراة رسمية سابقة.

ويتفوق المدرب الإسباني بيب جوارديولا على ريال مدريد في المواجهات المباشرة بينهما بواقع 13 فوزًا، مقابل 8 هزائم، و6 تعادلات.

وفي سياق منفصل، رد جوارديولا على سؤال بشأن تغير ملامح سباق الدوري الإنجليزي مع نتائج الجولة الماضية: "أنتم مخطئون تمامًا.. نحن في بداية ديسمبر، ولا أحد أصبح بطلًا حتى الآن".

وأصبح مانشستر سيتي على بعد نقطتين فقط من أرسنال، متصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بيب جوارديولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

13

تمركز دفاعي من بلباو بعد كرة عرضية من كفاراتسخيليا خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

18

رودريجو أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء حولها روديجر رأسية مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg