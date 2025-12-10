المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دراما استمرت حتى الدقيقة 90.. أياكس يحقق أول فوز في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:14 م 10/12/2025
أياكس

أياكس يحقق أول انتصار في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي أياكس أمستردام الهولندي أول فوز له في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خارج أرضه، على حساب مضيفه كاراباج الأذربيجاني.

والتقى أياكس وكاراباج هذا المساء على ملعب توفيق إبراهيموف الجمهوري في العاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أياكس يحقق أول فوز في دوري أبطال أوروبا

تقدم كاراباج في الدقيقة 10 بهدف من توقيع الكولومبي كاميليو دوران الذي انطلق نحو مرمى أياكس، ليسدد كرة رائعة فوق الحارس، حيث سكنت الشباك الهولندية.

وفي الدقيقة 39، عاد أياكس في النتيجة بفضل هدف اللاعب كاسبر دولبيرج الذي صوب كرة زاحفة استقرت في مرمى كاراباج.

وواصل كاراباج محاولاته الهجومية على مرمى أياكس مع بداية الشوط الثاني، ليسجل ماثيوس سيفا هدفًا ثانيًا بعد أن استغل ارتداد الكرة داخل منطقة الجزاء، كان ذلك في الدقيقة 47.

وبدأ أياكس قلب الطاولة على رأس كاراباج بهدف التعادل في الدقيقة 79 عن طريق أوسكار جلوك، ثم تقدم لأول مرة بواسطة أنتون جايي في الدقيقة 82 بعد تسديدة لا تصد ولا ترد.

واختتم أياكس الرباعية أمام كاراباج في الدقيقة 90 بهدف ثانٍ من توقيع جلوك.

وحصد أياكس أول نقاطه في منافسات دوري أبطال أوروبا، ليغادر أخيرًا المركز الأخير، بينما بقي كاراباج بـ7 نقاط في المركز 21.

دوري أبطال أوروبا أياكس كاراباج

