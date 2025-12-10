المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تلقى صدمة في الدقيقة 90.. فياريال يودع دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:34 م 10/12/2025
فياريال

من مباراة فياريال وكوبنهاجن

ودع نادي فياريال الإسباني منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور الرئيسي، مساء اليوم الأربعاء، بالخسارة في الدقيقة 90 أمام كوبنهاجن الدنماركي.

واستقبل فياريال على أرضه في ملعب لا سيراميكا، كوبنهاجن، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

فياريال يودع دوري أبطال أوروبا

شهدت المباراة قبل بدايتها واقعة غريبة في ملعب فياريال، حيث عزف نشيد الدوري الأوروبي بدلًا من دوري أبطال أوروبا.

ومع بداية المباراة، لم يتأخر كوبنهاجن عن تسجيل هدف أول في الدقيقة 2 بفضل المهاجم محمد اليونسي الذي استغل عرضية أرضية داخل منطقة الست ياردات، حولها بلمسة واحدة إلى شباك فياريال.

وتعادل فياريال مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 عن طريق كوميساينا ثم عاد كوبنهاجن إلى التقدم مجددًا بعد دقيقة واحدة فقط بهدف من توقيع التونسي إلياس عاشوري.

وتمكن صاحب الأرض من التعادل مجددًا بواسطة أولواسيي في الدقيقة 56.

ومع محاولات فياريال في تسجيل هدف ينعش آماله في المنافسة على بطاقة مؤهلة إلى ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، تلقى فريق الغواصات الصفراء هدفًا صادمًا في الدقيقة 90، سجله كورنيليوس.

ولم يعد لدى فياريال أي فرصة في بلوغ الدور المقبل من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن بقي في المركز الـ35 بنقطة واحدة فقط.

appimg