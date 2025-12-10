يواجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أحد أسوأ مواسمه مع الفريق الإنجليزي وذلك بعدما استقبل هدفا ضد ريال مدريد.

ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وبادر رودريجو سيلفا بالتسجيل لفريق ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل نيكو أورايلي في الدقيقة 35.

الشباك النظيفة عقدة مانشستر سيتي في الموسم

وتعد هذه المباراة رقم 23 التي يخوضها فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي، وذلك في جميع المسابقات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لعب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة قبل الماضية، في الموسم الحالي 22 مواجهة قبل لقاء ريال مدريد في دوري الأبطال، انتصر في 15 مواجهة وتعادل مرتين وتلقى 5 هزائم.

واللافت للنظر أن مانشستر سيتي حافظ على نظافة الشباك طوال الموسم الحالي في 9 لقاءات فقط، بينما فشل في تحقيق ذلك في 14 مواجهة بالموسم:

1- مباراة وولفرهامبتون 4-0 في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

2- مباراة مانشستر يونايتد 3-0 في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

3- مباراة برينتفورد 1-0 في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

4- مباراة إيفرتون 2-0 في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

5- مباراة ليفربول 3-0 في الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي.

6- مباراة سندرلاند 3-0 في الجولة الـ 15 للدوري الإنجليزي.

7- مباراة نابولي 2-0 الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

8- مباراة فياريال 2-0 الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

9- مباراة هدرسفيلد 2-0 الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

