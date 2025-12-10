المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

1 2
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

2 0
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 3
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

0 3
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

9 من 23.. الشباك النظيفة عقدة مانشستر سيتي في الموسم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:47 م 10/12/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي - صورة أرشيفية

يواجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أحد أسوأ مواسمه مع الفريق الإنجليزي وذلك بعدما استقبل هدفا ضد ريال مدريد.

ويلعب مانشستر سيتي مع ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

وبادر رودريجو سيلفا بالتسجيل لفريق ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل نيكو أورايلي في الدقيقة 35.

الشباك النظيفة عقدة مانشستر سيتي في الموسم

وتعد هذه المباراة رقم 23 التي يخوضها فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي، وذلك في جميع المسابقات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لعب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة قبل الماضية، في الموسم الحالي 22 مواجهة قبل لقاء ريال مدريد في دوري الأبطال، انتصر في 15 مواجهة وتعادل مرتين وتلقى 5 هزائم.

واللافت للنظر أن مانشستر سيتي حافظ على نظافة الشباك طوال الموسم الحالي في 9 لقاءات فقط، بينما فشل في تحقيق ذلك في 14 مواجهة بالموسم:

1- مباراة وولفرهامبتون 4-0 في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

2- مباراة مانشستر يونايتد 3-0 في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

3- مباراة برينتفورد 1-0 في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

4- مباراة إيفرتون 2-0 في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

5- مباراة ليفربول 3-0 في الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي.

6- مباراة سندرلاند 3-0 في الجولة الـ 15 للدوري الإنجليزي.

7- مباراة نابولي 2-0 الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

8- مباراة فياريال 2-0 الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

9- مباراة هدرسفيلد 2-0 الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمتابعة ما يحدث في المباراة اضغط هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي بيب جوارديولا الشباك النظيفة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

87

فرصة لبلباو بعد تسديدة من هييرو بعد كرة عرضية ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

90

4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg