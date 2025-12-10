المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

1 2
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

2 0
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 3
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

0 3
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 32 مباراة.. رودريجو يكسر صيامه التهديفي مع ريال مدريد من بوابة مانشستر سيتي (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:53 م 10/12/2025
احتفال رودريجو نجم ريال مدريد

احتفال رودريجو نجم ريال مدريد بهدفه أمام مانشستر سيتي

كسر البرازيلي رودريجو، صيامه التهديفي مع فريق ريال مدريد، من بوابة ضيفه مانشستر سيتي، في اللقاء المقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رودريجو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 28، بعدما استلم تمريرة من بيلينجهام، لينطلق ويسدد كرة أرضية سريعة عجز دوناروما عن التصدي لها.

وكسر رودريجو صيامه التهديفي مع ريال مدريد، الذي استمر لمدة 281 يومًا، منذ 4 مارس الماضي، ضد غريمه أتلتيكو مدريد، في البطولة الأوروبية ذاتها.

ولم يسجل رودريجو أي هدف مع ريال مدريد، على مدار 32 مباراة على التوالي في مختلف المسابقات.

وأحرز الجناح البرازيلي هدفه الخامس في شباك مانشستر سيتي، بتاريخ مواجهات الفريقين، كأكثر فريق سجل في شباكه نجم ريال مدريد بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان جناح الميرنجي قريبًا من مغادرة صفوف الفريق الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما كان خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو، في بطولة كأس العالم للأندية، قبل عودته للمشاركة مؤخرًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد مانشستر سيتي رودريجو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

88

هجمة لباريس بعد تمريرة ويقابلها فابيان رويز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

90

4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg