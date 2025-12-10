كسر البرازيلي رودريجو، صيامه التهديفي مع فريق ريال مدريد، من بوابة ضيفه مانشستر سيتي، في اللقاء المقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رودريجو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 28، بعدما استلم تمريرة من بيلينجهام، لينطلق ويسدد كرة أرضية سريعة عجز دوناروما عن التصدي لها.

وكسر رودريجو صيامه التهديفي مع ريال مدريد، الذي استمر لمدة 281 يومًا، منذ 4 مارس الماضي، ضد غريمه أتلتيكو مدريد، في البطولة الأوروبية ذاتها.

ولم يسجل رودريجو أي هدف مع ريال مدريد، على مدار 32 مباراة على التوالي في مختلف المسابقات.

وأحرز الجناح البرازيلي هدفه الخامس في شباك مانشستر سيتي، بتاريخ مواجهات الفريقين، كأكثر فريق سجل في شباكه نجم ريال مدريد بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان جناح الميرنجي قريبًا من مغادرة صفوف الفريق الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما كان خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو، في بطولة كأس العالم للأندية، قبل عودته للمشاركة مؤخرًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.