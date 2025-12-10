أحرز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفا في شباك ريال مدريد خلال القمة التي تجمعهما، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-26.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 42.

ونجح هالاند أن يسدد ركلة الجزاء ببراعة في شباك ريال مدريد، ليسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 43.

وتعد مباراة الليلة هي المواجهة الـ50 التي يبدأ فيها إيرلينج هالاند أساسيا في دوري أبطال أوروبا، وقد سجل خلالها 51 هدفا.. وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في أول 50 مباراة له في البطولة.

ويعد هذا الهدف هو الثالث لهالاند في شباك ريال مدريد خلال 6 مباريات مع مانشستر سيتي حتى الآن.

وسجل إيرلينج هالاند 55 هدفا في 54 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند في 6 مباريات متتالية كأساسي في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته (مع دورتموتد ومانشستر سيتي).