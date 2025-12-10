خطف جابرييل مارتينيلي، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، الأضواء خلال مباراة فريقه أمام كلوب بروج البلجيكي، والتي تجري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق آرسنال نظيره كلوب بروج، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب جان بريدل معقل النادي البلجيكي.

مارتينيلي يصنع الحدث

نجح جابرييل مارتينيلي، في تسجيل الهدف الثالث لصالح آرسنال، بالدقيقة 56 من زمن المباراة أمام كلوب بروج، ليؤكد على تفوق "الجانرز" في المواجهة التي تقام في بلجيكا.

وجاء هدف جابرييل مارتينيلي، بعد أن استلم اللاعب الكرة وراوغ ثنائي كلوب بروج، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عرفت طريق الشباك، دون أن يعترضها أحد.

بذلك الهدف أصبح مارتينيلي أول لاعب في تاريخ آرسنال يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، وأول لاعب في جميع المسابقات الأوروبية الكبرى منذ تيري هنري في كأس الاتحاد الأوروبي في أبريل 2000.

أهداف جابرييل مارتينيلي المتتالية

- أمام أتلتيك بلباو: سجل.

- أمام أولمبياكوس: سجل.

- أمام أتلتيكو مدريد: سجل.

- أمام سلافيا براج: لم يشارك.

- أمام بايرن ميونخ: سجل.

- أمام كلوب بروج: سجل.