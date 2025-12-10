سقط نادي ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، على أرضية استاد سانتياغو برنابيو، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومنح الجناح البرازيلي رودريجو التقدم لصالح ريال مدريد، في الدقيقة 28، من هجمة مرتدة بعد تمريرة من جود بيلينجهام، ليسدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل بأقدام نيكو أوريلي، في الدقيقة 35، بعد متابعة لرأسية جفارديول الذي أخطأ كورتوا في التصدي لها لترتد من يده نحو لاعب السيتي الذي أسكنها الشباك.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء، بعد مخالفة ارتكبها روديجر على هالاند، واحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، ليسجلها هالاند بنجاح في مرمى كورتوا، في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

وافتقد ريال مدريد لخدمات نجمه كيليان مبابي، الذي اكتفى بمشاهدة اللقاء من على مقاعد البدلاء، بسبب إصابته قبل المواجهة.

وتألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لفرصة هدف محقق لصالح مانشستر سيتي في الشوط الثاني، بعد تسديدة من ريان شرقي.

وشارك النجم المصري عمر مرموش في صفوف مانشستر سيتي، على حساب هالاند، في الدقيقة 70.

وكاد ريال مدريد أن يدرك التعادل في الدقائق العشر الأخيرة، بعد رأسية متقنة من البديل إندريك، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة، ليتراجع إلى المركز السابع، بعدما تلقى هزيمته الثانية في النسخة الجارية من دوري الأبطال.