أنهى أتلتيك بيلباو مباراته أمام باريس سان جيرمان بتعادل بلا أهداف (0-0) مساء الأربعاء في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، محققاً نتيجة قيمة أمام البطل الحالي للبطولة، في لقاء أقيم على ملعب سان ماميس.

باريس سان جيرمان يتعثر في بلباو ويؤجل حسم التأهل المباشر

حامل اللقب في الموسم الماضي سيطر على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، لكنه اصطدم بدفاع منظم من بلباو وتألق حارس المرمى أوناي سيمون.

فيما فشل الفريق الباسكي بدوره في استغلال الفرص النادرة التي سنحت له.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف المركزين الثاني والأول المؤهلين مباشرة، فيما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 5 نقاط وتقدم إلى المركز الـ25.

الآن، سيحتاج الفريق الباريسي لنتيجة إيجابية في الجولتين الأخيرتين لضمان التأهل المباشر دون المرور بالملحق الإقصائي (الذي يخوضه أصحاب المراكز من 9 إلى 24).