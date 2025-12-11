المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الظهور الـ150 لمورينيو في دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يهزم نابولي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:01 ص 11/12/2025
مورينيو

مورينيو من مباراة بنفيكا ونابولي

حقق نادي بنفيكا الفوز (2-1) على ضيفه نابولي، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة رقم 150 لجوزيه مورينيو في منافسات دوري أبطال أوروبا.

والتقى بنفيكا ونابولي على ملعب النور، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

بنفيكا يهزم نابولي

تمكن نادي بنفيكا من التفوق على نابولي بفضل الكولومبي ريتشارد ريوس الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

وتقدم بنفيكا بهدف أول في الدقيقة 20 بعد أن تلقى ريوس الكرة داخل منطقة الجزاء، ليضعها بلمسة واحدة في شباك نابولي.

وفي الدقيقة 49، مرر ريوس كرة رائعة إلى لياندرو باريرو الذي لم يتوان عن تسديدها في الشباك الإيطالية.

وفاز بنفيكا بمباراته الثانية على التوالي في منافسات دوري أبطال أوروبا بعد أن تفوق في الجولة الماضية على أياكس.

وبات في رصيد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا 6 نقاط بعد أن فاز مرتين عقب خسارته في أول 4 جولات متتالية.

ولعب مورينيو مباراته الـ150 في دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي حقق لقبها مع بورتو في 2004 وإنتر في 2010.

دوري أبطال أوروبا بنفيكا نابولي جوزيه مورينيو

