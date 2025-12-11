المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
على أرضه.. يوفنتوس يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:10 ص 11/12/2025
يوفنتوس

من فوز يوفنتوس على بافوس

واصل نادي يوفنتوس انتصاراته في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على حساب بافوس القبرصي.

وحل بافوس ضيفًا على يوفنتوس في مدينة تورينو، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس يواصل انتصاراته الأوروبية

فشل يوفنتوس في زيارة شباك بافوس في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن يوفنتوس من تسجيل هدف أول عن طريق الأمريكي ويستون ماكيني الذي استغل تمريرة كامبياسو في الدقيقة 67، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك القبرصية.

وأنهى الكندي جوناثان ديفيد آمال الضيوف بهدف ثانٍ في الدقيقة 73 إثر تمريرة من التركي كينان يلدز، حولها مهاجم يوفنتوس نحو مرمى بافوس.

وحقق يوفنتوس الفوز الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا بعد أن انتصر في الجولة الماضية (3-2) على بودو جليمت النرويجي.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 9 نقاط في المركز الـ17 بالدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا، بينما ظل بافوس بـ6 نقاط في المركز 26.

دوري أبطال أوروبا يوفنتوس بافوس

