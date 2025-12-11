تعادل باير ليفركوزن مع نيوكاسل يونايتد (2-2) في مباراة أقيمت بينهما مساء الأربعاء ضمن الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

والتقى الفريقان في ألمانيا على ملعب باي أرينا.

تعادل بين ليفركوزن ونيوكاسل

تقدم باير ليفركوزن في الدقيقة 13 عن طريق هدف عكسي لبرونو جيمارايش الذي فشل في إبعاد رأسية أندريتش، ليسكنها بنفسه في شباك رامسديل.

وفي الشوط الثاني، تحصل نيوكاسل على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس فليكن على فولتمايد، لينفذها جوردون بنجاح في الدقيقة 51 مدركًا هدف التعادل.

ونجح نيوكاسل في إضافة هدف ثان في الدقيقة 74 بفضل رأسية لويس مايلي الذي استغل عرضية متقنة من جوردون.

ورفض ليفركوزن الخسارة على أرضه، لينجح جريمالدو في تسجيل هدف التعادل عند حدود الدقيقة 88 بعد سلسلة من التمريرات الرائعة من جارسيا ومازا.

ويحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ10 نقاط، أكثر بنقطة من باير ليفركوزن، صاحب المركز العشرين.