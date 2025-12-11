حصل اللاعب المصري عمر مرموش على فرصة المشاركة مع نادي مانشستر سيتي أمام ريال مدريد لمدة 20 دقيقة، اكتفى خلالها بلمس الكرة في 6 مناسبات.

وفاز مانشستر سيتي (2-1) على مضيفه ريال مدريد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ماذا قدم مرموش أمام ريال مدريد؟

بدأ مرموش مباراة ريال مدريد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 70 بدلًا من النرويجي إيرلينج هالاند.

وكان مانشستر سيتي متقدمًا (2-1) على ريال مدريد، لذا كان الضغط الهجومي أكبر من فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو، بينما طلب مواطنه بيب جوارديولا من اللاعبين العودة إلى الخلف.

واكتفى مرموش بلمس الكرة 6 مرات في مباراة مدريد والسيتي، على النحو الآتي..

- الدقائق: 20

- اللمسات: 6

- التسديدات: لا توجد سواءً على المرمى أو خارجه

- التمريرات: 2 من 2 (100%)

- التمريرات المفتاحية: 1

- المرواغات الناجحة: صفر من 1

- فقدان الكرة: 3

- التدخلات الأرضية الناجحة: صفر من 2

- التدخلات الهوائية الناجحة: 1 من 2

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه في منافسات دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي لم يسبق له المشاركة بها قبل انضمامه لمانشستر سيتي في يناير 2025.