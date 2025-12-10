أكد تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه حاول حتى النهاية ولم يستسلم أمام مانشستر سيتي، مشيراً إلى أنه يشعر بدعم اللاعبين.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة (2-1)، أمس الأربعاء،ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية، شهدت مراحل مختلفة، بدأنا بداية قوية بهدف رودريجو وكنا نلعب بالطريقة التي نريدها، عندما لا تكون في أفضل حالاتك يتقدمون في النتيجة في غضون عشر دقائق بجهد قليل، لكن الفريق واصل المحاولة ولم يستسلم".

وأضاف: "حاولنا حتى النهاية رغم كل الصعوبات التي نواجهها، اليوم لا ألوم أنفسنا على شيء، علينا المضي قدمًا، بالنظر إلى نتائج شهري نوفمبر وديسمبر، كنا ننتقد أنفسنا ونطالبها بالكثير، لكن علينا مواصلة العمل والبقاء على يقين بأن كل شيء سيمر".

وواصل: "هدفنا هو تقديم أداء أكثر ثباتًا بغض النظر عن البطولة. كانت مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا ضد خصم قوي جدًا، وسارت المباراة في صالحهم، لكننا قدمنا ​​ما يكفي للتعادل، تقدمنا ​​في أول 30 دقيقة ولعبنا بشكل جيد، ما نطلبه من الفريق هو الاستمرار في المحاولة وعدم الاستسلام".

وتابع: "أشعر بدعم لاعبي فريقي، لقد بدأنا بدايةً موفقةً للغاية وحققنا ما كنا نصبو إليه، ولكن عندما لا تكون في أفضل حالاتك، تحدث مثل هذه الأمور، اليوم أود فقط أن أشكر لاعبي فريقي، ستمر هذه اللحظة".

وأكمل مدرب ريال مدريد: "صافرات الاستهجان؟ من الطبيعي أن يحدث هذا عندما لا تفوز على أرضك، لكن في مباريات أخرى، شعر الفريق بهذه الطاقة عندما كان في أمسّ الحاجة إليها، نتفهم ذلك وعلينا تقبله كأمر طبيعي".

وأردف: "عناق رودريجو؟ أكثر ما أعجبني هو أدائه، كان الهدف ثمرة جهوده المميزة، إنه من أفضل الأخبار اليوم، رؤيته بتلك الموهبة الفردية وقدرة المراوغة، إضافةً إلى ذلك فقد سجّل ذلك الهدف، وهو أمر كان مهمًا بالنسبة له، أشعر بدعم اللاعبين، نحن في فالديبيباس كل يوم، وأُقدّر هذا التواصل الشخصي مع الجميع".

وأتم ألونسو تصريحاته: "مستقبلي؟ الأمر لا يتعلق بي، أنا أركز على مباراة ريال مدريد القادمة، وهذا هو المهم".