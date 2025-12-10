المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا: فزنا على ريال مدريد رغم أننا لم نكن الفريق الأفضل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:24 ص 11/12/2025
جوارديولا

جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه فاز على ريال مدريد، على الرغم من أن فريقه لم يكن الأفضل في المباراة.

وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 أمام ريال مدريد، في المباراة في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال: "أحيانًا عندما تسجل هدفًا أو عندما تلعب تجد هدفاً وبعد ذلك تجد اللعبة أو الطريقة التي يجب أن نلعب بها".

وأضاف: "حتى هدفنا، كانوا أفضل بكثير. لم نتمكن من السيطرة عليهم، حاولنا الاستحواذ على الكرة لكن ليس بنية الهجوم. في كل مرة فقدنا فيها الكرة، عاقبونا، وخاصة رودريغو في مرات عديدة."

وتابع: "الشوط الثاني كان أفضل بكثير، في النهاية، كان من الجيد تسجيل هدف لأنه ساعدنا على التواجد في المباراة."

وواصل: "جيريمي دوكو، كان متميزًا اليوم، وهذه تجربة جيدة للعديد من اللاعبين الجدد الذين يأتون إلى هذا الملعب، يشعر الجميع بالضغط لتحقيق ذلك. سيكون هذا درساً قيماً للمستقبل.

وشدد: "هذا المستوى ليس مطلوباً للمنافسة في المراحل الأخيرة، ولكن ربما في فبراير سنكون أفضل مما نحن عليه اليوم."

وأشار إلى: "الفوز في البرنابيو مهمة كبيرة جدًا، مهمة كبيرة حقًا، خاصة في هذه البطولة، لا تسيئوا فهمي".

واستطرد: "لكن في الوقت نفسه، في شهري فبراير ومارس، نستطيع أن نتقدم في المستوى لنصل إلى الدور نصف النهائي والنهائي، وهذا يتطلب أداءً أفضل من اليوم. لا يكفي أن نكون هناك."

وأردف: "هناك العديد من الأمور الجيدة، وأنا سعيد للغاية باللاعبين على جهودهم وروحهم العالية وحماسهم، ولكن هنا وفي أنفيلد وباريس سان جيرمان ودورتموند وأرسنال وبرشلونة، بمعرفتي للاعبين، سنكون أفضل. سنتحسن، هذا أمر مؤكد".

وأتم: "يأتي خمسة أو ستة أو سبعة لاعبين إلى هنا لأول مرة، وعلينا أن نعيش تلك التجربة. إن تجربة الفوز ستساعدنا."

 

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي جوارديولا

