هالاند: حققنا فوزا هاما على ريال مدريد.. والبرنابيو ملعب صعب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:53 ص 11/12/2025
هالاند

هالاند

أكد النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه حقق فوزا هاما على ريال مدريد، مشيراً على صعوبة ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ريال مدريد (2-1)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات هالاند

وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة: "هذا الفوز مهم للغاية، ومن الصعب اللعب هنا، إنه ملعب صعب".

وأضاف: "كان بإمكاننا إضافة هدف آخر، لكن المباراة كانت فوضوية بعض الشيء".

وواصل: "إنه ملعب رائع للعب فيه، انظروا إلى هذا الملعب إنه مذهل، هذه هي المباريات التي نرغب في خوضها، في هذا النظام نلعب مباريات أكثر وهذا أمر جيد، وأنا معجب به، في النهاية نحن سعداء للغاية".

وأكمل: "كان من الممكن أن يكون الوضع مختلفًا تمامًا اليوم لو لم نفز، لأننا خسرنا أمام باير ليفركوزن".

وأتم هالاند تصريحاته: "تبقى لنا مباراتان وعلينا أن ننهي الموسم بقوة، ونأمل أن نكون ضمن الثمانية الأوائل، وبالتالي نتأهل مباشرةً إلى الأدوار الإقصائية".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي

