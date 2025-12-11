اختتمت مساء أمس الأربعاء الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لتقترب تلك المرحلة من نهايتها.

ورغم أن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، غاب عن خسارة فريقه 1-2 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، فإنه لا يزال في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا حاليا برصيد 9 أهداف.

وخلف مبابي يأتي إيرلينج هالاند، الذي سجل هدف فوز السيتي على الريال، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، متساويا مع فيكتور أوسيمين، نجم جالاتا سراي التركي.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 9 أهداف

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 6 أهداف

فيكتور أوسيمين (جالاتا سراي) - 6 أهداف

هاري كين (بايرن ميونيخ) - 5 أهداف

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - 5 أهداف

أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - 5 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا