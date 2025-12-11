المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مبابي يتصدر.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:59 ص 11/12/2025
كيليان مبابي نجم ريال مدريد

كيليان مبابي

اختتمت مساء أمس الأربعاء الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لتقترب تلك المرحلة من نهايتها.

ورغم أن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، غاب عن خسارة فريقه 1-2 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، فإنه لا يزال في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا حاليا برصيد 9 أهداف.

وخلف مبابي يأتي إيرلينج هالاند، الذي سجل هدف فوز السيتي على الريال، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف، متساويا مع فيكتور أوسيمين، نجم جالاتا سراي التركي.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 9 أهداف

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 6 أهداف

فيكتور أوسيمين (جالاتا سراي) - 6 أهداف

هاري كين (بايرن ميونيخ) - 5 أهداف

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - 5 أهداف

أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - 5 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد كيليان مبابي

