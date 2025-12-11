ضمنت 5 أندية مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، التواجد في دور الـ16 أو الدوري الإقصائي المؤهل لثمن النهائي، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة.

واختتمت منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء.

وكان ناديا أرسنال وبايرن ميونخ ضمنا في وقت سابق التواجد في في دور الـ16 أو الدوري الإقصائي المؤهل لثمن النهائي.

وبعد نتائج مباريات الأربعاء في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، انضمت 3 أندية جديدة إلى أرسنال وبايرن ميونخ.

وانضمت أندية أتالانتا، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إلى الأندية التي حسمت التواجد في دور الـ16 أو الدور الإقصائي المؤهل لثمن النهائي.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ 16، أما الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين فستتنافس في الأدوار الإقصائية، ويتأهل الفائزون إلى دور الـ 16.

الأندية التي ضمنت التأهل

- أرسنال - يحتل الصدارة في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

- بايرن ميونخ - يحتل الوصافة في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

- باريس سان جيرمان - يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

- مانشستر سيتي - يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

- أتالانتا - يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

