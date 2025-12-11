المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الفوز على الريال.. مباريات مانشستر سيتي المتبقية في دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:50 ص 11/12/2025
فريق مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من إنهاء مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وعاد السيتي لطريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-1 في الجولة السادسة، أمس الأربعاء، وذلك بعد سقوطه أمام باير ليفركوزن الألماني 0-2 في الجولة السابقة.

وبعد انتهاء أول 6 جولات، جمع فريق المدرب بيب جوارديولا 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في ترتيب مرحلة الدوري بالأبطال.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها مانشستر سيتي في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم بالمواعيد مباريات مانشستر سيتي المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، بعد خوض أول 6 جولات .

جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السابعة: بودو/جليمت النرويجي × مانشستر سيتي - 20 يناير 2026 - 7:45 مساء

الجولة الثامنة: مانشستر سيتي × جالاتا سراي التركي - 28 يناير 2026 - 10 مساء

تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

