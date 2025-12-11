يقترب أرسنال الإنجليزي من إنهاء مشواره في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد انطلاقة مثالية.

أرسنال فاز في أول 6 جولات من نسخة الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب محققا العلامة الكاملة.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وضمن أرسنال على الأقل التأهل إلى مرحلة الملحق، ويسعى في آخر جولتين لضمان التأهل بشكل مباشر، الذي بات الفريق اللندني قريبا منه.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها أرسنال في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم مواعيد مباريات أرسنال المتبقية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات أرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

الجولة السابعة: إنتر ميلان الإيطالي × أرسنال - 20 يناير 2026 - 10 مساء

الجولة الثامنة: أرسنال × كايرات الكازاخي - 26 يناير 2026 - 10 مساء

