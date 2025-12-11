يشعر نيكو شلوتربيك، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بالاستياء إزاء التعادل المخيب 2-2 مع ضيفه بودو/جليمت النرويجي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم دورتموند بهدف سجله جوليان براندت في الدقيقة 18 من المباراة التي أقيمت على ملعبه "سيجنال إيدونا بارك"، ورد الضيف النرويجي بهدف هيثم العصامي في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين.

وتكرر السيناريو في الشوط الثاني، بهدف ثان سجله براندت في الدقيقة 51، ليرد بودو جليمت بالتعادل بهدف ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، فرط دورتموند في نقطتين ثمينتين، ليبقى في المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بينما يقبع بودو جليمت في المركز الـ32 من أصل 36 فريقا برصيد 3 نقاط.

وقال شلوتربيك للصحفيين بعد المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية: "لم يكن أداؤنا كافيا لتحقيق الفوز، لم يصل الأمر إلى حد المرارة، بل كان مستوانا ببساطة سيئا".

وأضاف: "لعبنا بإهمال شديد في الربع ساعة الأخيرة، هذا غير مقبول في مباراة تقام على ملعبنا، كان بإمكاننا الوصول إلى 13 نقطة اليوم، حسم المباراة يعتمد على الجودة".

ووجه نجم دورتموند انتقادا لاذعا لزملائه، حيث قال: "أضاع اللاعبون الذين دخلوا الملعب العديد من الفرص".

وأردف: "عندما تدخل في الدقيقة الستين، أتوقع منك أن تلعب بكامل طاقتك لمدة 30 دقيقة بعد هدفهم الثاني، لم تتح لنا أي فرصة للتسجيل، لعبنا بإهمال شديد في ربع ساعة الأخيرة".

من جانبه، رفض نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، التعليق على تصريحات شلوتربيك، ومع ذلك انتقد المدير الفني أمورا مماثلة، وفقا لما أكده سيباستيان كيل، المدير الرياضي للنادي.

وقال كيل: "يجب أن يدرك اللاعبون حجم المخاطرة التي قاموا بها اليوم"، مشيرا لوجود حالة "غرور" في أداء الفريق أمام الضيف النرويجي المتواضع.

يشار إلى أن لائحة المسابقة تنص على تأهل الأندية التي حصلت على المراكز الثماني الأولى إلى دور الـ16 مباشرة، فيما يتعين على الأندية التي تتواجد في المراكز من التاسع إلى الـ24 خوض دورا فاصلا للصعود إلى الأدوار الإقصائية.