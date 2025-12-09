كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، خلال مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنتر ميلان (1-0) أمام ليفربول، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان أتشيربي تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول، وخرج بديلاً في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

تفاصيل إصابة أتشيربي

وقال إنتر ميلان في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس: "خضع فرانشيسكو أتشيربي لفحوصات طبية وتحاليل بالأجهزة هذا الصباح في معهد هيومانيتاس في روزانو".

وأتم بيان النادي الإيطالي: "كشفت الفحوصات عن وجود شد في عضلة الفخذ ذات الرأسين في فخذه الأيمن".

ولم يكشف النادي الإيطالي عن مدة غياب أتشيربي عن الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فريق الريدز.

ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة جنوى، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.