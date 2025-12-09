المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد خروجه بديلا أمام ليفربول.. إنتر ميلان يكشف تفاصيل إصابة أتشيربي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:18 م 11/12/2025
أتشيربي

أتشيربي

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، خلال مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنتر ميلان (1-0) أمام ليفربول، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وكان أتشيربي تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول، وخرج بديلاً في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

تفاصيل إصابة أتشيربي

وقال إنتر ميلان في بيان رسمي أصدره اليوم الخميس: "خضع فرانشيسكو أتشيربي لفحوصات طبية وتحاليل بالأجهزة هذا الصباح في معهد هيومانيتاس في روزانو".

وأتم بيان النادي الإيطالي: "كشفت الفحوصات عن وجود شد في عضلة الفخذ ذات الرأسين في فخذه الأيمن".

ولم يكشف النادي الإيطالي عن مدة غياب أتشيربي عن الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فريق الريدز.

ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة جنوى، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

مباراة إنتر ميلان القادمة
ليفربول دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg