أعرب نجوم فريق آرسنال الإنجليزي، عن سعادتهم بعودة المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس إلى المباريات، عقب تعافيه من الإصابة بشكل كامل، بعد غيابه لمدة 11شهرًا.

جيسوس شارك من على مقاعد البدلاء، خلال فوز أرسنال، على كلوب بروج البلجيكي، بثلاثية نظيفة، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ولعب النجم البرازيلي آخر 28 دقيقة من مباراة أمس، وأظهر بوادر واعدة، ويتطلع اللاعب إلى الحصول على دقائق أكثر في مباراة فريقه القادمة على أرضه في الدوري الإنجليزي، ضد وولفرهامبتون، يوم السبت.

جيسوس يخط الأنظار في آرسنال

وقال جيسوس خلال تصريحاته بعد انتهاء المباراة: "كان الجميع يتوقع مني التسجيل أمام كلوب بروج، وبالطبع كنت أرغب في العودة إلى التهديف".

وأضاف: "أتيحت لي بعض الفرص، ولكنني سعيد للغاية ومسرور، لأنني عدت إلى الملعب، ثم لمستُ الكرة كما فعلت الليلة، والطريقة التي تحركت بها، وتمكنت بها من الاحتفاظ بالكرة".

وواصل: "بعد 11 شهرًا من مساعدة نفسي، ثم شعوري بالخوف من العودة بشكل مختلف، ربما مع بعض القيود، لمجرد الخروج واللعب مع الفريق، أشعر بسعادة غامرة، وبمزيد من الشغف، لذا أنا أقول إن الله أنقذ حياتي".

ونشر المهاجم البرازيلي على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" صورة له من مباراة أرسنال وبروج، وهو راكع، مع تعليق: "شكراً لك يا إلهي".

من جانبه، أعرب المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، عن سعادته بعودة جيسوس إلى الملاعب، موجهاً رسالة دعم لزميله عبر منشوره على "إنستجرام" بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب ساليبا: "R9 عاد"، في إشارة إلى رونالدو نازاريو، أسطورة الكرة البرازيلية.

وعلق المهاجم الإسباني ميكيل ميرينو برسالة داعمة: "أنا سعيد من أجلك! أهلاً بعودتك!".

بينما أعرب كل من بوكايو ساكا وديكلان رايس ويوريان تيمبر، وبييرو هينكابي، ومايلز لويس-سكيلي، ومارتن أوديجارد، ونوني مادويكي عن ردود أفعالهم باستخدام الرموز التعبيرية، بينما رد نجم الجانرز السابق، جرانيت تشاكا، برمز تعبيري على شكل قلب.

تعليق أرتيتا على عودة جيسوس

بينما صرح المدرب ميكيل أرتيتا، خلال مؤتمرٍ صحفي، عن عودة جيسوس، قائلاً: "من الرائع عودته إلى الفريق: أنا سعيد جداً من أجله".

وتابع المدير الفني الإسباني: "أعتقد أنكم تستطيعون أن تروا مدى حبنا له جميعاً. لقد كانت رحلة صعبة للغاية وطويلة".

وأتم: "كان يكافح لمدة 11 شهرًا من إصابة صعبة، ورؤيته يعود بتلك الابتسامة، مع هذه الطاقة والجودة في أول أداء له معنا هو أمر مثير للإعجاب حقًا، ونحن جميعًا سعداء للغاية من أجله".