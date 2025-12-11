المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

0 0
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 11 شهرًا من الغياب… جيسوس يخطف الأنظار في آرسنال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:35 م 11/12/2025
جيسوس

جابرييل جيسوس

أعرب نجوم فريق آرسنال الإنجليزي، عن سعادتهم بعودة المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس إلى المباريات، عقب تعافيه من الإصابة بشكل كامل، بعد غيابه لمدة 11شهرًا.

جيسوس شارك من على مقاعد البدلاء، خلال فوز أرسنال، على كلوب بروج البلجيكي، بثلاثية نظيفة، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ولعب النجم البرازيلي آخر 28 دقيقة من مباراة أمس، وأظهر بوادر واعدة، ويتطلع اللاعب إلى الحصول على دقائق أكثر في مباراة فريقه القادمة على أرضه في الدوري الإنجليزي، ضد وولفرهامبتون، يوم السبت.

جيسوس يخط الأنظار في آرسنال

وقال جيسوس خلال تصريحاته بعد انتهاء المباراة: "كان الجميع يتوقع مني التسجيل أمام كلوب بروج، وبالطبع كنت أرغب في العودة إلى التهديف".

وأضاف: "أتيحت لي بعض الفرص، ولكنني سعيد للغاية ومسرور، لأنني عدت إلى الملعب، ثم لمستُ الكرة كما فعلت الليلة، والطريقة التي تحركت بها، وتمكنت بها من الاحتفاظ بالكرة".

وواصل: "بعد 11 شهرًا من مساعدة نفسي، ثم شعوري بالخوف من العودة بشكل مختلف، ربما مع بعض القيود، لمجرد الخروج واللعب مع الفريق، أشعر بسعادة غامرة، وبمزيد من الشغف، لذا أنا أقول إن الله أنقذ حياتي".

ونشر المهاجم البرازيلي على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام" صورة له من مباراة أرسنال وبروج، وهو راكع، مع تعليق: "شكراً لك يا إلهي".

من جانبه، أعرب المدافع الفرنسي ويليام ساليبا، عن سعادته بعودة جيسوس إلى الملاعب، موجهاً رسالة دعم لزميله عبر منشوره على "إنستجرام" بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب ساليبا: "R9 عاد"، في إشارة إلى رونالدو نازاريو، أسطورة الكرة البرازيلية.

وعلق المهاجم الإسباني ميكيل ميرينو برسالة داعمة: "أنا سعيد من أجلك! أهلاً بعودتك!".

بينما أعرب كل من بوكايو ساكا وديكلان رايس ويوريان تيمبر، وبييرو هينكابي، ومايلز لويس-سكيلي، ومارتن أوديجارد، ونوني مادويكي عن ردود أفعالهم باستخدام الرموز التعبيرية، بينما رد نجم الجانرز السابق، جرانيت تشاكا، برمز تعبيري على شكل قلب.

تعليق أرتيتا على عودة جيسوس

بينما صرح المدرب ميكيل أرتيتا، خلال مؤتمرٍ صحفي، عن عودة جيسوس، قائلاً: "من الرائع عودته إلى الفريق: أنا سعيد جداً من أجله".

وتابع المدير الفني الإسباني: "أعتقد أنكم تستطيعون أن تروا مدى حبنا له جميعاً. لقد كانت رحلة صعبة للغاية وطويلة".

وأتم: "كان يكافح لمدة 11 شهرًا من إصابة صعبة، ورؤيته يعود بتلك الابتسامة، مع هذه الطاقة والجودة في أول أداء له معنا هو أمر مثير للإعجاب حقًا، ونحن جميعًا سعداء للغاية من أجله".

أرسنال دوري أبطال أوروبا كلوب بروج جابرييل جيسوس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

0 0
سوريا

سوريا

10

عرضية من الجانب الأيسر لمنتخب المغرب تصطدم في دفاع سوريا وخرجت ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg