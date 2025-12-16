أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن عدة جوائز ضمن بـ"ذا بيست لعام 2025" ولعل أبرزها فوز الإيطالي دوناروما بالحارس الأفضل، وخسارة عمرو ناصر لجائزة بوشكاش.

ومن المقرر أن يتم استكمال الإعلان عن الجوائز المتبقية خلال الحفل والمقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل جوائز فيفا 2025 في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

دوناروما أفضل حارس في العالم

تم اختيار دوناروما كأفضل حارس في العام، وهي هي المرة الأولى التي يحصل فيها الحارس الإيطالي على هذه الجائزة.

وتفوق دوناروما على كل من أليسون بيكر، وتيبو كورتوا، وإيميليانو مارتينيز، ومانويل نوير، وديفيد رايا، ويان سومر، وويتشيك تشيزني.

وفاز حارس مانشستر سيتي الحالي بالجائزة المرموقة لأول مرة بعد موسم ناجح للغاية مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وحظي دوناروما بموسم حافل بالإنجازات خلال العام الماضي، حيث حصد الألقاب في أربع بطولات مختلفة مع ناديه السابق باريس سان جيرمان ولعل أبرزها دوري أبطال أوروبا.

كما حصد الحارس البالغ من العمر 26 عاماً ثلاثة ألقاب محلية أخرى في كرة القدم الفرنسية، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر.

وسبق وأن حصل دوناروما على جائزة الكرة الذهبية كأفضل حارس في العالم والمقدمة من فرانس فوتبول.

جائزة بوشكاش

فاز سانتياجو مونتيل لاعب إنديبندينتي الأرجنتيني بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025.

جدير بالذكر أن عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق كان ينافس على الجائزة بهدفه الرائع الذي سجله في شباك الأهلي بكأس الرابطة في الموسم الماضي.

جائزة اللعب النظيف

فاز أندرياس هارلاس نوكينج بجائزة اللعب النظيف من الفيفا، وهو يعمل طبيبًا للفريق الألماني إس إس في يان ريجنسبورج.

وكان هارلاس أنقذ حياة أحد المشجعين بعدما قام بإنعاشه قبل مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني.

طبيب أنقذ حياة مشجع.. "فيفا" يعلن الفائز بجائزة اللعب النظيف لعام 2025

أفضل جمهور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن النادي الفائز بجائزة أفضل جمهور في العالم لعام 2025.

وفاز نادي زاخو العراقي بجائزة أفضل جمهور في عام 2025.

وقال "فيفا" عن سبب حصول زاخو العراقي على جائزة أفضل جمهور في العالم: "لفتت جماهير زاخو الأنظار عندما قامت قبل مباراة فريقها أمام الحدود في الدوري العراقي يوم 13 مايو بإلقاء آلاف الدمى داخل الملعب، حيث تم جمعها ليتم التبرع بها للأطفال الذين يعانون من أمراض".

ونقل فيفا بيان نادي زاخو العراقي في هذا الشأن: "إلقاء ألعاب للأطفال يعكس روحًا إنسانية نموذجية.. جماهيرنا هي العمود الفقري، ودائمًا ما تجذب الانتباه، ونأمل أن يستمر دعمها لنا".

أفضل هدف للسيدات

ليزبث أوفالِّي هي الفائزة بجائزة مارتا من الفيفا لعام 2025، وهي الجائزة المرموقة التي تم تقديمها العام الماضي لتكريم أفضل هدف في كرة القدم النسائية.

وجاء هدفها الرائع مع فريق تيجريس ضد جوادالاخارا في الدوري المكسيكي للسيدات.

أفضل حارسة في العام

تُوّجت الإنجليزية هانا هامبتون بجائزة أفضل حارسة للمرمى لعام 2025.

وساهمت البالغة من العمر 25 عامًا في قيادة إنجلترا إلى التتويج بأمم أوروبا، كما كان لها دور فعال في فوز تشيلسي بالثلاثية في عام 2025.