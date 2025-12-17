المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب شغب الجماهير.. تقرير: برشلونة سيطالب آينتراخت فرانكفورت بتعويضات مالية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:56 م 17/12/2025
برشلونة وفرانكفورت

صورة أرشيفية

أكدت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني سيطالب نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بمبلغ مالي تعويضًا عن الأضرار التي تسببت بها جماهير الفريق الضيف بملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

وتسببت جماهير آينتراخت فرانكفورت الألماني، في كسر جزء من الحاجز الزجاجي الموجود في ملعب كامب نو، الذي يفصل بينهم وأنصار برشلونة.

مطالب برشلونة

ذكرت إذاعة "RAC1" أن نادي برشلونة قرر مطالبة نظيره آينتراخت فرانكفورت، بمبلغ 6100 يورو نتيجة الخسائر التي تسببت بها جماهير الفريق الضيف، في ملعبه "كامب نو".

وأقيمت مباراة برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت، مطلع الشهر الجاري وبالتحديد في التاسع من ديسمبر، وحسمها البلوجرانا بهدفين مقابل هدف، وكانت المواجهة هي الأولى لأصحاب الأرض على ملعبه بعد التجديد أوروبيًا.

وأقدمت جماهير آينتراخت فرانكفورت، على تحطيم جزء من الحاجز الزجاجي الموجود في ملعب "كامب نو" والذي تم تصميمه لحماية أنصار الفريق الضيف، إلا أن الألمان رأوا أن ذلك بمثابة فصلهم عن التواجد في المباراة.

وتدخلت شرطة كتالونيا من أجل الحد من تلك الخسائر، وأسفر ذلك عن القبض على 5 أشخاص، بالإضافة إلى التحقيق مع 12 شخصًا بتهم السرقة والاستيلاء، إلى جانب تسجيل 12 مخالفة، وطرد 17 فردًا من الملعب.

دوري أبطال أوروبا برشلونة آينتراخت فرانكفورت

