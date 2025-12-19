قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تخفيف عقوبة الإيقاف المفروضة على مدافع باريس سان جيرمان، لوكاس هيرنانديز، بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به النادي الفرنسي.

يويفا يخفف عقوبة إيقاف لوكاس هيرنانديز

وكان هيرنانديز قد تعرض للطرد خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام توتنهام، عقب اعتدائه بالمرفق على تشافي سيمونز، ليعاقب في البداية بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات في المسابقات الأوروبية.

وأوضح "يويفا" أنه، عقب مراجعة الاستئناف، تم تعديل قرار هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط الصادر في 3 ديسمبر 2025، ليخفض الإيقاف إلى مباراتين فقط، بدلاً من ثلاث، بسبب الاعتداء على لاعب منافس.

وبهذا القرار، يصبح لوكاس هيرنانديز متاحًا للمشاركة مع باريس سان جيرمان في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل.