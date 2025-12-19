المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

يويفا يخفف العقوبة.. باريس سان جيرمان يستعيد مدافعه في وقت مثالي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:42 م 19/12/2025 تعديل في 07:28 م
باريس سان جيرمان

لوكاس هيرنانديز

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تخفيف عقوبة الإيقاف المفروضة على مدافع باريس سان جيرمان، لوكاس هيرنانديز، بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به النادي الفرنسي.

يويفا يخفف عقوبة إيقاف لوكاس هيرنانديز

وكان هيرنانديز قد تعرض للطرد خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام توتنهام، عقب اعتدائه بالمرفق على تشافي سيمونز، ليعاقب في البداية بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات في المسابقات الأوروبية.

وأوضح "يويفا" أنه، عقب مراجعة الاستئناف، تم تعديل قرار هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط الصادر في 3 ديسمبر 2025، ليخفض الإيقاف إلى مباراتين فقط، بدلاً من ثلاث، بسبب الاعتداء على لاعب منافس.

وبهذا القرار، يصبح لوكاس هيرنانديز متاحًا للمشاركة مع باريس سان جيرمان في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان يويفا لوكاس هيرنانديز

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

0 0
الأهلي

الأهلي

16

تسديدة من مروان عثمان من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين سيحا إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
