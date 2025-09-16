الزمالك يتعاقد مع مريم ثروت لتدعيم فريق الطائرة

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تعاقده مع مريم ثروت لاعبة الأهلي السابقة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات، خلال الفترة الحالية.

ويأتي تعاقد الزمالك مع مريم ثروت، في ظل حاجة فريق الطائرة بالأبيض، لتدعيم صفوفه بمجموعة من اللاعبين في الوقت الجاري، استعدادًا لقادم المنافسات في الموسم الجديد.

الزمالك يضم مريم ثروت

وقعت مريم ثروت على عقود انضمامها إلى الزمالك، في حضور نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة، بعد أن توصل الطرفان على جميع تفاصيل التعاقد، لتدعيم فريق الطائرة.

وتجيد مريم ثروت لاعبة الزمالك، اللعب في مركز المعد، إذ تعد نجمة الأهلي السابقة إضافة قوية للقلعة البيضاء لما تمتلكه من إمكانيات فنية ومهارات متميزة، قادرة على مساعدة الفريق.

ويخطط الزمالك لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المقبل الذي من المنتظر أن يشهد منافسة قوية على العديد من المسابقات.

شادي طارق مديرًا لتعاقدات الصالات

أعلن نادي الزمالك، تعيين شادي طارق مديرًا للتعاقدات لفرق ألعاب الصالات داخل القلعة البيضاء.

وأشار نادي الزمالك في بيانه إلى أن شادي طارق بدأ في ممارسة مهام عمله رسميًا منذ بداية الصيف الحالي، وساهم في إبرام العديد من التعاقدات المميزة.