دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الزمالك يتعاقد مع مريم ثروت لتدعيم فريق الطائرة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

06:45 م 16/09/2025
مريم ثروت

مريم ثروت

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تعاقده مع مريم ثروت لاعبة الأهلي السابقة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات، خلال الفترة الحالية.

ويأتي تعاقد الزمالك مع مريم ثروت، في ظل حاجة فريق الطائرة بالأبيض، لتدعيم صفوفه بمجموعة من اللاعبين في الوقت الجاري، استعدادًا لقادم المنافسات في الموسم الجديد.

الزمالك يضم مريم ثروت

وقعت مريم ثروت على عقود انضمامها إلى الزمالك، في حضور نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة، بعد أن توصل الطرفان على جميع تفاصيل التعاقد، لتدعيم فريق الطائرة.

وتجيد مريم ثروت لاعبة الزمالك، اللعب في مركز المعد، إذ تعد نجمة الأهلي السابقة إضافة قوية للقلعة البيضاء لما تمتلكه من إمكانيات فنية ومهارات متميزة، قادرة على مساعدة الفريق.

ويخطط الزمالك لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المقبل الذي من المنتظر أن يشهد منافسة قوية على العديد من المسابقات.

شادي طارق مديرًا لتعاقدات الصالات

أعلن نادي الزمالك، تعيين شادي طارق مديرًا للتعاقدات لفرق ألعاب الصالات داخل القلعة البيضاء.

وأشار نادي الزمالك في بيانه إلى أن شادي طارق بدأ في ممارسة مهام عمله رسميًا منذ بداية الصيف الحالي، وساهم في إبرام العديد من التعاقدات المميزة.

الزمالك كرة طائرة مريم ثروت

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

