سقطت سيدات الزمالك في فخ الهزيمة الثالثة على التوالي، ضمن منافسات دور المجموعات، في بطولة كأس العالم للأندية للكرة الطائرة، المقامة في البرازيل.

وخسر الزمالك أمام فريق أورلاندو فالكيريز الأمريكي، بثلاث أشواط دون رد، لتودع سيدات الأبيض منافسات المونديال في مشاركتهن الثانية.

وتفوق الفريق الأمريكي في الشوط الأول بنتيجة 25-21، ثم الشوط الثاني بنتيجة 25-16، قبل أن يتقدم الزمالك في الشوط الثالث بنتيجة 23-24 لكنه أهدر فرصة الفوز بالشوط، ليحسم أورلاندو الشوط واللقاء بنتيجة 26-24.

وشهدت المباراة استمرار تألق تقى مدحت، التي تصدرت قائمة المسجلين لسيدات الزمالك برصيد 11 نقطة، بينما جاءت المحترفة الكرواتية ماتيا ماجدتش في الوصافة برصيد 8 نقاط.