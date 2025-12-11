المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

كرة طائرة.. سيدات الزمالك يودعن كأس العالم للأندية بالخسارة أمام أورلاندو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:36 م 11/12/2025 تعديل في 05:53 م
فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة

فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة

سقطت سيدات الزمالك في فخ الهزيمة الثالثة على التوالي، ضمن منافسات دور المجموعات، في بطولة كأس العالم للأندية للكرة الطائرة، المقامة في البرازيل.

وخسر الزمالك أمام فريق أورلاندو فالكيريز الأمريكي، بثلاث أشواط دون رد، لتودع سيدات الأبيض منافسات المونديال في مشاركتهن الثانية.

وتفوق الفريق الأمريكي في الشوط الأول بنتيجة 25-21، ثم الشوط الثاني بنتيجة 25-16، قبل أن يتقدم الزمالك في الشوط الثالث بنتيجة 23-24 لكنه أهدر فرصة الفوز بالشوط، ليحسم أورلاندو الشوط واللقاء بنتيجة 26-24.

وشهدت المباراة استمرار تألق تقى مدحت، التي تصدرت قائمة المسجلين لسيدات الزمالك برصيد 11 نقطة، بينما جاءت المحترفة الكرواتية ماتيا ماجدتش في الوصافة برصيد 8 نقاط.

الزمالك سيدات الزمالك كأس العالم للأندية للكرة الطائرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg