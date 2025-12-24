المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

3 0
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

2 1
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الزمالك يعلن تعيين حسام عبدالعزيز مديرًا فنيًا لفريق الكرة الطائرة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

08:39 م 24/12/2025
حسام عبد العزيز

حسام عبد العزيز مدرب طائرة الزمالك الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تولي الدكتور حسام عبدالعزيز مهمة تدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "يمتلك حسام عبدالعزيز سيرة ذاتية مميزة، حيث تولى تدريب أكثر من نادي كان آخرهم بتروجت، كما سبق له تدريب الفريق الأبيض، وحقق معه بطولة الدوري موسم 2015 ، وكأس مصر موسم 2016".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم السبت المقبل، في افتتاح مواجهات الفريق بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد أعلن الموافقة على اعتذار أحمد رمضان الجيزاوي المدير الفني السابق عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك لظروف صحية.

الزمالك
الزمالك
طائرة الزمالك الكرة الطائرة حسام عبد العزيز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

0 0
موزمبيق

موزمبيق

64

عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها لاعب كوت ديفوار رأسية قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
