أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تولي الدكتور حسام عبدالعزيز مهمة تدريب الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "يمتلك حسام عبدالعزيز سيرة ذاتية مميزة، حيث تولى تدريب أكثر من نادي كان آخرهم بتروجت، كما سبق له تدريب الفريق الأبيض، وحقق معه بطولة الدوري موسم 2015 ، وكأس مصر موسم 2016".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم السبت المقبل، في افتتاح مواجهات الفريق بالدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد أعلن الموافقة على اعتذار أحمد رمضان الجيزاوي المدير الفني السابق عن عدم الاستمرار في منصبه، وذلك لظروف صحية.