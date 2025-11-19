اكتمل رسمياً عقد المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تضم 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وحتى الآن، ضمنت 42 دولة مشاركتها في المونديال، بينما تتبقى 6 بطاقات فقط سيتم حسمها عبر الملحق الأوروبي والملحق العالمي؛ حيث سيصعد 4 منتخبات من أوروبا، بالإضافة إلى منتخبين من الملحق العالمي الذي سيقام في مارس 2026.

المنتخبات المشاركة في الملحق العالمي

يشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات تمثل 5 اتحادات قارية، بواقع منتخب واحد من آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا، ومنتخب من كونكاكاف، إضافة إلى أفضل منتخبين احتلا المركز الثاني في تصفيات كونكاكاف (جامايكا وسورينام).

وجاءت المنتخبات الستة المتأهلة كالتالي:

الكونغو الديمقراطية (أفريقيا)

العراق (آسيا)

جامايكا (كونكاكاف)

بوليفيا (أمريكا الجنوبية)

سورينام (كونكاكاف)

نيو كاليدونيا (أوقيانوسيا)

إجراءات القرعة ونظام الملحق

تجرى قرعة الملحق العالمي يوم 20 نوفمبر 2025 في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، وذلك بعد اكتمال تصنيفات المنتخبات وفق التصنيف العالمي الصادر في 19 نوفمبر 2025.

وبحسب التصنيف، يعد منتخبا الكونغو الديمقراطية والعراق الأعلى ترتيبًا بين المنتخبات الست، وبالتالي سيتم وضعهما مباشرة في المباراة النهائية لكل مسار، دون خوض الدور نصف النهائي.

وجاء ترتيب المنتخبات وفق تصنيف فيفا كالتالي:

الكونغو الديمقراطية: 56

العراق: 58

جامايكا: 70

بوليفيا: 76

سورينام: 123

نيو كاليدونيا: 149

وتدخل المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفًا في وعاء واحد لخوض مباراتي نصف النهائي في مسارين منفصلين، على أن يلتقي الفائزان مع الكونغو الديمقراطية والعراق في النهائيين الحاسمين.

كما سيمنع وقوع منتخبي كونكاكاف (جامايكا وسورينام) في المسار نفسه، لضمان تواجدهما في مسارين مختلفين.

موعد إقامة الملحق العالمي

من المقرر أن تُقام مباريات الملحق العالمي في المكسيك خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس 2026، حيث سيتم حسم آخر بطاقتين متبقيتين إلى كأس العالم.