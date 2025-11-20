المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
موعد والقناة الناقلة لقرعة الملحق العالمي والأوروبي لكأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:15 ص 20/11/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

تتجه أنظار العالم إلى مدينة زيورخ السويسرية، حيث يقع مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمتابعة أحداث قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وتأهل حتى الآن 42 منتخباً إلى نهائيات كأس العالم 2026. تعرف على المنتخبات المتأهلة من هنا

ويتأهل منتخبان اثنان عبر الملحق العالمي الذي تشارك فيه 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، بواقع منتخب واحد من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، ومنتخبان من كونكاكاف.

بينما تتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي الذي يشارك فيه 16 منتخباً، بواقع المنتخبات التي احتلت المركز الثاني في التصفيات وعددهم 12، ويلحق بهم 4 منتخبات هم الأعلى تصنيفًا في دوري الأمم الأوروبية.

موعد قرعة الملحق العالمي والأوروبي

تقام قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، ظهر اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، أحداث القرعتين، حيث ستبدأ قرعة الملحق العالمي وتليها قرعة الملحق الأوروبي.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي ونظام القرعة

جاءت المنتخبات الـ6 المشاركة في الملحق العالمي كالتالي: الكونغو الديموقراطية (أفريقيا)، العراق (آسيا)، جامايكا (كونكاكاف)، بوليفيا (أمريكا الجنوبية)، سورينام (كونكاكاف)، نيوكاليدونيا (أوقيانوسيا).

سيتم تصنيف الفرق بناء على تصنيف الفيفا العالمي للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025، مع تقسيم المنتخبات إلى مسارين، ووضع أعلى منتخبين في التصنيف مباشرة في المباراة النهائية لكل مسار.

وفي هذه الحالة، سيكون منتخبي الكونغو الديمقراطية والعراق هما الأفضل في التصنيف العالمي بين المشاركين في الملحق، وبالتالي سينتظران في المباراتين النهائيتين مباشرة.

ستكون الفرق الـ4 المتبقية غير مصنفة وسيتم وضعها في وعاء واحد، على أن تلعب مباراتي نصف نهائي في كل مسار، يتأهل الفائز منه لمواجهة المنتخب المصنف الذي تم وضعه في النهائي.

وسيتم إبعاد فريقي أمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف) وهما جامايكا وسورينام عن بعضها البعض، بوضع كل منهما في مسار.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي ونظام القرعة

جاءت المنتخبات الـ16 المشاركة في الملحق الأوروبي كالتالي: ألبانيا، أيرلندا، أوكرانيا، إيطاليا، التشيك، سلوفاكيا، بولندا، تركيا، ويلز، البوسنة والهرسك، كوسوفو، الدنمارك، السويد، رومانيا، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مسارات، كل مسار يضم 4 منتخبات، حيث تقام مرحلة نصف النهائي والنهائي لكل مسار، ويتأهل الفائزون الأربعة إلى كأس العالم.

وسيكون فرق الوعاء الأول في مواجهة الرابع، والثاني في مواجهة الثالث.

الوعاء الأول: إيطاليا، تركيا، أوكرانيا، الدنمارك.

الوعاء الثاني: ويلز، سلوفاكيا، بولندا، التشيك.

الوعاء الثالث: أيرلندا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو.

الوعاء الرابع: السويد، رومانيا، مقدونيا الشمالية، أيرلندا الشمالية.

كأس العالم 2026 قرعة الملحق العالمي قرعة الملحق الأوروبي

