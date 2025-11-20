المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بوليفيا في طريق العراق.. قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:38 م 20/11/2025
كأس العالم

كأس العالم

أسفرت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب الكونغو في نهائي المسار الأول، بينما يتواجد منتخب العراق في نهائي المسار الثاني.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وتأهل حتى الآن 42 منتخباً إلى نهائيات كأس العالم 2026. تعرف على المنتخبات المتأهلة من هنا

ويتأهل منتخبان اثنان عبر الملحق العالمي الذي تشارك فيه 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، بواقع منتخب واحد من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، ومنتخبان من كونكاكاف.

نتائج قرعة الملحق العالمي

الكونغو الديمقراطية في نهائي المسار الأول وتنتظر الفائز من مباراة نيو كاليدونيا وجامايكا.

العراق في نهائي المسار الثاني وتنتظر الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي ونظام القرعة

جاءت المنتخبات الـ6 المشاركة في الملحق العالمي كالتالي: الكونغو الديموقراطية (أفريقيا)، العراق (آسيا)، جامايكا (كونكاكاف)، بوليفيا (أمريكا الجنوبية)، سورينام (كونكاكاف)، نيوكاليدونيا (أوقيانوسيا).

سيتم تصنيف الفرق بناء على تصنيف الفيفا العالمي للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025، مع تقسيم المنتخبات إلى مسارين، ووضع أعلى منتخبين في التصنيف مباشرة في المباراة النهائية لكل مسار.

وفي هذه الحالة، سيكون منتخبي الكونغو الديمقراطية والعراق هما الأفضل في التصنيف العالمي بين المشاركين في الملحق، وبالتالي سينتظران في المباراتين النهائيتين مباشرة.

ستكون الفرق الـ4 المتبقية غير مصنفة وسيتم وضعها في وعاء واحد، على أن تلعب مباراتي نصف نهائي في كل مسار، يتأهل الفائز منه لمواجهة المنتخب المصنف الذي تم وضعه في النهائي.

وسيتم إبعاد فريقي أمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف) وهما جامايكا وسورينام عن بعضها البعض، بوضع كل منهما في مسار.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي في التوقف الدولي لشهر مارس من عام 2026 في المكسيك.

العراق الكونغو كأس العالم 2026 الملحق العالمي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg