أسفرت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب الكونغو في نهائي المسار الأول، بينما يتواجد منتخب العراق في نهائي المسار الثاني.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وتأهل حتى الآن 42 منتخباً إلى نهائيات كأس العالم 2026. تعرف على المنتخبات المتأهلة من هنا

ويتأهل منتخبان اثنان عبر الملحق العالمي الذي تشارك فيه 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، بواقع منتخب واحد من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، ومنتخبان من كونكاكاف.

نتائج قرعة الملحق العالمي

الكونغو الديمقراطية في نهائي المسار الأول وتنتظر الفائز من مباراة نيو كاليدونيا وجامايكا.

العراق في نهائي المسار الثاني وتنتظر الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي ونظام القرعة

جاءت المنتخبات الـ6 المشاركة في الملحق العالمي كالتالي: الكونغو الديموقراطية (أفريقيا)، العراق (آسيا)، جامايكا (كونكاكاف)، بوليفيا (أمريكا الجنوبية)، سورينام (كونكاكاف)، نيوكاليدونيا (أوقيانوسيا).

سيتم تصنيف الفرق بناء على تصنيف الفيفا العالمي للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025، مع تقسيم المنتخبات إلى مسارين، ووضع أعلى منتخبين في التصنيف مباشرة في المباراة النهائية لكل مسار.

وفي هذه الحالة، سيكون منتخبي الكونغو الديمقراطية والعراق هما الأفضل في التصنيف العالمي بين المشاركين في الملحق، وبالتالي سينتظران في المباراتين النهائيتين مباشرة.

ستكون الفرق الـ4 المتبقية غير مصنفة وسيتم وضعها في وعاء واحد، على أن تلعب مباراتي نصف نهائي في كل مسار، يتأهل الفائز منه لمواجهة المنتخب المصنف الذي تم وضعه في النهائي.

وسيتم إبعاد فريقي أمريكا الشمالية والوسطى (كونكاكاف) وهما جامايكا وسورينام عن بعضها البعض، بوضع كل منهما في مسار.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق العالمي في التوقف الدولي لشهر مارس من عام 2026 في المكسيك.