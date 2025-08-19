كشف مصدر اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن هناك عددًا من اللاعبين لن يتمكنوا من اللحاق بالمعسكر المقبل بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن ، في الأول من سبتمبر المقبل استعداداً لمباراتى إثيوبيا وبوركينا فاسو في الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح المصدر أن قائمة الغائبين بشكل مؤكد تضم كلًا من:

ياسر إبراهيم (الأهلي)

ياسين مرعي (الأهلي)

مصطفى فتحي (بيراميدز)

محمد شكري (الأهلي)

وأشار إلى أن هناك بعض اللاعبين ما زال موقفهم غير محسوم، حيث يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية، وستتحدد مشاركتهم من عدمها خلال الأيام المقبلة، وهم:

إمام عاشور (الأهلي)

مروان عطية (الأهلي)

دونجا (الزمالك)

رامي ربيعة (العين)

محمود صابر (زد)

وأكد المصدر أن الجهاز الفني يتابع بشكل مستمر التقارير الطبية لهؤلاء اللاعبين بالتنسيق مع أنديتهم، قبل إعلان القائمة النهائية لمعسكر المنتخب.