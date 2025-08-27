قرار مفاجئ.. لافونت يختار تمثيل منتخب ساحل العاج

قرر الحارس الفرنسي ألبان لافونت، المنتقل حديثًا من نانت الفرنسي إلى باناثينايكوس اليوناني، فتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية من خلال تمثيل منتخب ساحل العاج على المستوى الدولي.

لافونت، البالغ من العمر 26 عامًا، ولد في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وتدرج في أكاديمية تولوز قبل أن ينتقل إلى نانت، حيث برز كأحد أبرز الحراس في الدوري الفرنسي.

مساعد كيروش ينضم لجهاز حسام حسن

لافونت يظهر لأول مرة مع ساحل العاج في تصفيات المونديال

ورغم استدعائه من قبل المنتخب الفرنسي في سبتمبر 2022 لمواجهتي النمسا والدنمارك بدوري الأمم الأوروبية، إلا أنه لم يحظ بفرصة المشاركة.

🚨🇨🇮 Éliminatoires Coupe du monde 2026 - La liste des joueurs sélectionnés#FIF 🇨🇮 pic.twitter.com/oRXkLPK7Ta — FIF 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) August 27, 2025

وبعد سنوات من الجدل حول المنتخب الذي سيمثله، حسم الحارس قراره بالانضمام إلى قائمة ساحل العاج، بعدما استدعاه المدرب إيميرس فاي للتواجد ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث سيتنافس على مركز الحراسة مع يحيى فوفانا، حارس نادي أنجيه الفرنسي.

اتحاد الكرة يرفض مواجهة زامبيا وديًا

وسيكون الظهور الأول المحتمل للافونت بقميص "الأفيال" خلال مواجهتي بوروندي يوم 5 سبتمبر والغابون يوم 9 سبتمبر في التصفيات.