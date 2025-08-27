المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قرار مفاجئ.. لافونت يختار تمثيل منتخب ساحل العاج

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:58 م 27/08/2025
لافونت

ألبان لافونت

قرر الحارس الفرنسي ألبان لافونت، المنتقل حديثًا من نانت الفرنسي إلى باناثينايكوس اليوناني، فتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية من خلال تمثيل منتخب ساحل العاج على المستوى الدولي.

لافونت، البالغ من العمر 26 عامًا، ولد في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وتدرج في أكاديمية تولوز قبل أن ينتقل إلى نانت، حيث برز كأحد أبرز الحراس في الدوري الفرنسي.

مساعد كيروش ينضم لجهاز حسام حسن

لافونت يظهر لأول مرة مع ساحل العاج في تصفيات المونديال

ورغم استدعائه من قبل المنتخب الفرنسي في سبتمبر 2022 لمواجهتي النمسا والدنمارك بدوري الأمم الأوروبية، إلا أنه لم يحظ بفرصة المشاركة.

وبعد سنوات من الجدل حول المنتخب الذي سيمثله، حسم الحارس قراره بالانضمام إلى قائمة ساحل العاج، بعدما استدعاه المدرب إيميرس فاي للتواجد ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث سيتنافس على مركز الحراسة مع يحيى فوفانا، حارس نادي أنجيه الفرنسي.

اتحاد الكرة يرفض مواجهة زامبيا وديًا

وسيكون الظهور الأول المحتمل للافونت بقميص "الأفيال" خلال مواجهتي بوروندي يوم 5 سبتمبر والغابون يوم 9 سبتمبر في التصفيات.

نانت باناثينايكوس المنتخب الفرنسي تولوز تصفيات كأس العالم 2026 ألبان لافونت منتخب ساحل العاج يحيى فوفانا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg