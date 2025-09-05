وضع منتخب مصر بقيادة حسام حسن، برنامجًا تدريبيا خاصا لإبراهيم عادل، لاعب الجزيرة الإماراتي، بعد عودته إلى القاهرة مساء الثلاثاء الماضي.

وعاد إبراهيم عادل إلى القاهرة مساء يوم الثلاثاء الماضي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل الذي يستعد من خلاله لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وتم تكليف الجهاز المعاون بالإشراف على تدريب إبراهيم عادل وتخصيص فقرة تدريبية له حتى موعد معسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم 1 سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي الجولة الثامنة، يلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 9 على ملعب الأخير.

وشارك إبراهيم عادل مع الجزيرة الإماراتي في مباراتي خورفاكان والشارقة ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية للدوري الإماراتي.

وانتقل إبراهيم عادل إلى الجزيرة في الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي بيراميدز.

ساهم إبراهيم عادل في تتويج بيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، حيث شارك في الموسم الماضي بشكل عام 35 مباراة بواقع 2526 دقيقة، سجل خلالهم 15 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.