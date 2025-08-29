أليو ديانج يتصدر قائمة مالي لمواجهتي جزر القمر وغانا

أعلن البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي، قائمة منتخبه لمواجهة جزر القمر وغانا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مالي أمام جزر القمر وغانا، ضمن منافسات الجولة السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ديانج يتصدر قائمة مالي

وشهدت قائمة منتخب مالي، تواجد لاعب النادي الأهلي، أليو ديانج.

ويلعب منتخب مالي، ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم، بجانب كل من، غانا وجزر القمر ومدغشقر وإفريقيا الوسطي وتشاد.

ويحتل منتخب مالي، المركز الرابع في ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، حيث إنه فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر لقاء.

مواجهة مرتقبة

ويستعد أليو ديانج، لمواجهة بيراميدز مع النادي الأهلي، غدًا السبت على ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك ديانج أساسيًا مع النادي الأهلي في مباراتي فاركو، وغزل المحلة في الدوري المصري.

وكان ديانج قد عاد إلى الأهلي من جديد، مع بداية الموسم الجاري بعد نهاية إعارته مع نادي الخلود السعودي.

