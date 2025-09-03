المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائمة إثيوبيا.. محترف وحيد يواجه منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:24 م 03/09/2025
إثيوبيا

من تدريبات منتخب إثيوبيا قبل مواجهة مصر

يستدرج المنتخب المصري ضيفه الإثيوبي، الجمعة المقبل، في مباراة تقام على ملعب القاهرة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الصعود لكأس العالم 2026، بينما لا تملك إثيوبيا أي فرصة، بعدما حصلت على 6 نقاط من 6 مباريات.

اقرأ أيضًا: ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم؟

قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر

استدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا هذا الشهر.

وأعلن مدرب منتخب إثيوبيا القائمة الرسمية في وقت مبكر من أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في الموسم الجديد 2025-2026 لم تنطلق بعد.

وبحسب موقع ethiopian reporter، ينوي تيفيري إشراك البدلاء في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مواجهة مصر، بهدف صناعة جيل إثيوبي جديد.

وتضم قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر:

- حراسة المرمى: أبو بكر نوري، بينيام جيناتو، فريو جيتاهون

- الدفاع: أسرات تونجو، يارد كاساي، رمضان يوسف، سليمان أحمد، أحمد رشيد، رامكيل جيمس، نجاتو جيبريسيلاسي، يارد بايه، ووما ديبيبي

- الوسط: هابتامو تيكيستي، بركيت وولد، حيدر شريفة، عبد الكريم وركو، بنيامين بيلاي، كنعان ماركنيه، ويسين جيشكجن

- الهجوم: تشيرنيت جوجسا، بركيت ديستا، كيتيكا جمال، دورا هوتيسا، أحمد حسينن محمد أبيرا، بنيام أيتون

محترف وحيد

وشهدت قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر انضمام 25 لاعبًا محليًا، من بينهم 7 لاعبين من نادي التأمين، بطل الدوري المحلي.

واختار تيفيري ضم لاعب وحيد محترف خارج الدوري الإثيوبي، هو صانع الألعاب كنان ماركنيه.

ويحترف ماركنيه منذ الموسم الماضي 2024-2025 في منافسات الدوري الليبي، إذ انضم إلى المدينة، قبل أن يغادر بعد 6 أشهر فقط نحو شباب الغار.

طالع ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

إثيوبيا
إثيوبيا
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم إثيوبيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522278/قائمة-إثيوبيا-محترف-وحيد-يواجه-منتخب-مصر-في-تصفيات-كأس-العالم", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"قائمة إثيوبيا.. محترف وحيد يواجه منتخب مصر في تصفيات كأس العالم", "alternativeHeadline":"محترف إثيوبي وحيد يواجه منتخب مصر في تصفيات كأس العالم", "description": "يستدرج المنتخب المصري ضيفه الإثيوبي، الجمعة المقبل، في مباراة تقام على ملعب القاهرة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026. ", "articleSection": "تصفيات كأس العالم-أفريقيا", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/cdse2025_9_2_23_2.webp", "keywords": "تصفيات كأس العالم- منتخب مصر- إثيوبيا", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/world-cup-african-qualifiers-/2834/news/522278/قائمة-إثيوبيا-محترف-وحيد-يواجه-منتخب-مصر-في-تصفيات-كأس-العالم", "articleBody": "يستدرج المنتخب المصري ضيفه الإثيوبي، الجمعة المقبل، في مباراة تقام على ملعب القاهرة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.وأصبح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الصعود لكأس العالم 2026، بينما لا تملك إثيوبيا أي فرصة، بعدما حصلت على 6 نقاط من 6 مباريات.اقرأ أيضًا: ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم؟قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصراستدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا هذا الشهر.وأعلن مدرب منتخب إثيوبيا القائمة الرسمية في وقت مبكر من أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في الموسم الجديد 2025-2026 لم تنطلق بعد.وبحسب موقع ethiopian reporter، ينوي تيفيري إشراك البدلاء في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مواجهة مصر، بهدف صناعة جيل إثيوبي جديد.وتضم قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر:- حراسة المرمى: أبو بكر نوري، بينيام جيناتو، فريو جيتاهون- الدفاع: أسرات تونجو، يارد كاساي، رمضان يوسف، سليمان أحمد، أحمد رشيد، رامكيل جيمس، نجاتو جيبريسيلاسي، يارد بايه، ووما ديبيبي- الوسط: هابتامو تيكيستي، بركيت وولد، حيدر شريفة، عبد الكريم وركو، بنيامين بيلاي، كنعان ماركنيه، ويسين جيشكجن- الهجوم: تشيرنيت جوجسا، بركيت ديستا، كيتيكا جمال، دورا هوتيسا، أحمد حسينن محمد أبيرا، بنيام أيتونمحترف وحيدوشهدت قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر انضمام 25 لاعبًا محليًا، من بينهم 7 لاعبين من نادي التأمين، بطل الدوري المحلي.واختار تيفيري ضم لاعب وحيد محترف خارج الدوري الإثيوبي، هو صانع الألعاب كنان ماركنيه.ويحترف ماركنيه منذ الموسم الماضي 2024-2025 في منافسات الدوري الليبي، إذ انضم إلى المدينة، قبل أن يغادر بعد 6 أشهر فقط نحو شباب الغار.طالع ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/cdse2025_9_2_23_2.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 03T19:24: 00+03:00", "datePublished" : "2025-09-03T19:24:00+03:00" }