يستدرج المنتخب المصري ضيفه الإثيوبي، الجمعة المقبل، في مباراة تقام على ملعب القاهرة ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وأصبح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الصعود لكأس العالم 2026، بينما لا تملك إثيوبيا أي فرصة، بعدما حصلت على 6 نقاط من 6 مباريات.

قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر

استدعى المدرب ميساي تيفيري 26 لاعبًا لقائمة منتخب إثيوبيا هذا الشهر.

وأعلن مدرب منتخب إثيوبيا القائمة الرسمية في وقت مبكر من أغسطس، نظرًا لأن منافسات الدوري المحلي في الموسم الجديد 2025-2026 لم تنطلق بعد.

وبحسب موقع ethiopian reporter، ينوي تيفيري إشراك البدلاء في المباريات المقبلة بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مواجهة مصر، بهدف صناعة جيل إثيوبي جديد.

وتضم قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر:

- حراسة المرمى: أبو بكر نوري، بينيام جيناتو، فريو جيتاهون

- الدفاع: أسرات تونجو، يارد كاساي، رمضان يوسف، سليمان أحمد، أحمد رشيد، رامكيل جيمس، نجاتو جيبريسيلاسي، يارد بايه، ووما ديبيبي

- الوسط: هابتامو تيكيستي، بركيت وولد، حيدر شريفة، عبد الكريم وركو، بنيامين بيلاي، كنعان ماركنيه، ويسين جيشكجن

- الهجوم: تشيرنيت جوجسا، بركيت ديستا، كيتيكا جمال، دورا هوتيسا، أحمد حسينن محمد أبيرا، بنيام أيتون

محترف وحيد

وشهدت قائمة منتخب إثيوبيا أمام مصر انضمام 25 لاعبًا محليًا، من بينهم 7 لاعبين من نادي التأمين، بطل الدوري المحلي.

واختار تيفيري ضم لاعب وحيد محترف خارج الدوري الإثيوبي، هو صانع الألعاب كنان ماركنيه.

ويحترف ماركنيه منذ الموسم الماضي 2024-2025 في منافسات الدوري الليبي، إذ انضم إلى المدينة، قبل أن يغادر بعد 6 أشهر فقط نحو شباب الغار.

