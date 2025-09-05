المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"تجربة أفريقية".. بيساكا يستعد لتمثيل منتخبه الجديد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:52 م 04/09/2025
آرون وان بيساكا لاعب وست هام

آرون وان بيساكا لاعب وست هام

يستعد آرون وان بيساكا، ظهير نادي وست هام يونايتد، لتمثيل منتخب بلاده الجديد، بعدما غير جنسيته في عالم الكرة، من تمثيل إنجلترا إلى الكونغو الديمقراطية.

بعد تجاهله من مدربي إنجلترا.. بيساكا يمثل الكونغو الديمقراطية

ومثّل وان بيساكا، البالغ من العمر 27 عامًا، منتخب إنجلترا في فئتي تحت 20 و21 عامًا، مع ذلك، لم يشارك في أي مباراة دولية مع المنتخب الأول، وقد غيّر مساره الآن سعيًا وراء كتابة مسيرة مختلفة، مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت صحيفة ذا صن، أن هذا القرار اتخذ بعد سنوات من تجاهله من قِبل مدربين مثل جاريث ساوثجيت وتوماس توخيل.

لتفادي توتر الانتقالات.. توخيل يؤجل معسكر منتخب إنجلترا

تم اختيار لاعبين مثل كايل ووكر، وريس جيمس، وترينت ألكسندر أرنولد، وكيران تريبيير لقائمة منتخب إنجلترا في مركزه، على مدار السنوات الماضية.

وسيخوض بيساكا مباراته الأولى مع منتخبه الجديد، يوم الجمعة المقبل، مع منتخب جنوب السودان، خارج أرضه، في تصفيات كأس العالم 2026.

غياب أفريقيا وأوروبا.. كم منتخبا حسم تأهله إلى كأس العالم 2026؟

ويتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية، ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المنتخب السنغالي، ويأتي المنتخب السوداني في المركز الثالث بالرصيد ذاته أيضًا.

الكونغو برازافيل
الكونغو برازافيل
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب الكونغو الديمقراطية آرون وان بيساكا

