ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة مصر ضد إثيوبيا والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وإثيوبيا ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وأصبح منتخب مصر على بُعد خطوات محسوسة من بلوغ المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

ومن المقرر أن يحل الفراعنة ضيفًا على بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه وهو بوركينا فاسو.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا والقناة الناقلة

تنطلق أحداث مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل قناة "أون سبورت" أحداث مباراة مصر وإثيوبيا.

ويقود الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الاستوديو التحليلي الذي سينطلق في حدود الساعة التاسعة مساء، بصحبة المحللين أيمن يونس ومحمد فضل وحسني عبد ربه.

معلق مباراة مصر وإثيوبيا

يتولى محمد الكواليني التعليق على مباراة مصر وإثيوبيا عبر القناة الصوتية الأولى.

بينما يظهر محمد عفيفي عبر القناة الصوتية الثانية.

طالع نتائج مباريات الجولة السابعة في تصفيات كأس العالم من هنا