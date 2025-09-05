يلتقي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مع ضيفه منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق بحلول العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

حقبة حسام حسن

شهدت فترة حسام حسن، منذ توليه تدريب منتخب مصر الأول، خوض 12 مباراة، بين المواجهات الرسمية في تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات أمم أفريقيا 2025، بالإضافة إلى اللقاءات الودية.

ولم تشهد المباريات الـ12، مشاركة لاعب بعينه فيهم جميعًا، إلا أن محمود تريزيجيه، يأتي على رأس هذه القائمة بالتواجد في 11 مباراة حتى الآن، والغياب مرة واحدة فقط.

تريزيجيه الاستثنائي

كما أن محمود تريزيجيه هو أكثر اللاعبين توهجًا منذ تولي حسام حسن، حيث إنه حتى الآن أسهم في 8 أهداف لمنتخب مصر، بعدما استطاع إحراز 6 وصناعة 2 آخرين.

ويأتي مروان عطية مباشرة متساويًا مع محمود تريزيجيه في هذه القائمة، وهو ربما ما يفسر الأهمية التي يحظى بها اللاعب في خطة حسام حسن، التي استدعت ضمه للقائمة رغم عودته مؤخرًا من الإصابة وعدم مشاركته في أي مباراة مع الأهلي.

ركائز منتخب مصر

وخلف هذا الثنائي، وبـ10 مباريات، يتواجد الثلاثي رامي ربيعة ومصطفى محمد وحمدي فتحي، كأكثر اللاعبين ظهورًا في تشكيل منتخب مصر تحت قيادة "التوأم".

بعدهم مباشرة، يتواجد ثلاثي آخر شارك في 9 مباريات حتى الآن مع منتخب مصر، بداية من محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد حمدي الظهير الأيسر ومصطفى فتحي.

حين أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، شارك مع منتخب مصر في 7 مباريات حتى الآن تحت قيادة حسام حسن، حيث أسهم خلالهم في 6 أهداف، بعدما سجل 4 وصنع 2.

ويخرج منتخب مصر ليحل ضيفًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء يوم الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

