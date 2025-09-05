المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهة إثيوبيا.. تريزيجيه يزين قائمة استثنائية في منتخب "التوأم"

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:33 م 05/09/2025
تريزيجيه نجم منتخب مصر

محمود تريزيجيه بقميص منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مع ضيفه منتخب إثيوبيا، في مباراة ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، تنطلق بحلول العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

5 سيناريوهات.. كيف يحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم في 96 ساعة؟

حقبة حسام حسن

شهدت فترة حسام حسن، منذ توليه تدريب منتخب مصر الأول، خوض 12 مباراة، بين المواجهات الرسمية في تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات أمم أفريقيا 2025، بالإضافة إلى اللقاءات الودية.

ولم تشهد المباريات الـ12، مشاركة لاعب بعينه فيهم جميعًا، إلا أن محمود تريزيجيه، يأتي على رأس هذه القائمة بالتواجد في 11 مباراة حتى الآن، والغياب مرة واحدة فقط.

تريزيجيه الاستثنائي

كما أن محمود تريزيجيه هو أكثر اللاعبين توهجًا منذ تولي حسام حسن، حيث إنه حتى الآن أسهم في 8 أهداف لمنتخب مصر، بعدما استطاع إحراز 6 وصناعة 2 آخرين.

ساهمت في 78% من الأهداف.. ثنائية صلاح وتريزيجيه تلمع مع حسام حسن

ويأتي مروان عطية مباشرة متساويًا مع محمود تريزيجيه في هذه القائمة، وهو ربما ما يفسر الأهمية التي يحظى بها اللاعب في خطة حسام حسن، التي استدعت ضمه للقائمة رغم عودته مؤخرًا من الإصابة وعدم مشاركته في أي مباراة مع الأهلي.

ركائز منتخب مصر

وخلف هذا الثنائي، وبـ10 مباريات، يتواجد الثلاثي رامي ربيعة ومصطفى محمد وحمدي فتحي، كأكثر اللاعبين ظهورًا في تشكيل منتخب مصر تحت قيادة "التوأم".

تشكيل منتخب مصر المتوقع.. 3 تغييرات.. والشناوي أساسيًا ضد إثيوبيا

بعدهم مباشرة، يتواجد ثلاثي آخر شارك في 9 مباريات حتى الآن مع منتخب مصر، بداية من محمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد حمدي الظهير الأيسر ومصطفى فتحي.

حين أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول، شارك مع منتخب مصر في 7 مباريات حتى الآن تحت قيادة حسام حسن، حيث أسهم خلالهم في 6 أهداف، بعدما سجل 4 وصنع 2.

ويخرج منتخب مصر ليحل ضيفًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء يوم الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 المواعيد والنتائج.. طالع من هنا

مباراة مصر القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب مصر منتخب إثيوبيا

