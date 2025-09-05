عزز منتخب الكونغو الديمقراطية صدارته للمجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بفوزه على مضيفه منتخب جنوب السودان 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

وأنهى المنتخب الكونغولي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجله سيدريك باكومبو (هدفان) في الدقيقتين 14 و36 ونثنايل مبوكو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الكونغولي الهدف الرابع عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 58، ثم تمكن منتخب جنوب السودان من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 68 عن طريق كير مانجار ماجاك.

ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب جنوب السودان عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة ذاتها تضم منتخبي السودان والسنغال، وكلاهما يقتسم الوصافة حاليا برصيد 12 نقطة، قبل أن يلتقيا في الجولة ذاته في وقت لاحق من يوم الجمعة.

نظام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبا من قارة أفريقيا على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وترتب على رفع عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم زيادة حصة قارة أفريقيا لتصبح 9 منتخبات بدلا من 5، بجانب مقعد إضافي يمكن الحصول عليه عبر ملحق التصفيات العالمي.

وتم توزيع المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوليو 2023.

ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل فريق.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

وتشارك في هذا الملحق 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية -آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (2) وأوقيانوسيا-، ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.