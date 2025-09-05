عزز منتخب جنوب أفريقيا صدارته للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، عقب فوزه على مضيفه منتخب ليسوتو 3-0، اليوم الجمعة، في الجولة السابعة.

وأنهى المنتخب الجنوب أفريقي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله موهاو نكوتا في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الجنوب أفريقي هدفين عن طريق لايل فوستر واوسوين ريجان أبوليس في الدقيقتين 63 و67.

ورفع منتخب "البافانا بافانا" رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب ليسوتو عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب بنين على زيمبابوي بهدف نظيف سجله ستيف مونييه في الدقيقة 77.

وارتفع رصيد منتخب بنين إلى 11 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد زيمبابوي عند 4 نقاط في المركز السادس.

نظام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبا من قارة أفريقيا على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وترتب على رفع عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم زيادة حصة قارة أفريقيا لتصبح 9 منتخبات بدلا من 5، بجانب مقعد إضافي يمكن الحصول عليه عبر ملحق التصفيات العالمي.

وتم توزيع المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوليو 2023.

ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل فريق.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.

وتشارك في هذا الملحق 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية -آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية (2) وأوقيانوسيا-، ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.