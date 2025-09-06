المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصفيات كأس العالم.. كوت ديفوار تسترد صدارة مجموعتها

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:41 ص 06/09/2025
احتفال لاعبو منتخب كوت ديفوار

منتخب كوت ديفوار

استعاد منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على ضيفه بوروندي بنتيجة 1-0 مساء الجمعة.

وفاز منتخب كوت ديفوار بفضل هدف وحيد سجله لاعبه فاكون بايو مهاجم أودينيزي الإيطالي في الدقيقة الثالثة.

وبهذا يكتفي منتخب "الأفيال" برفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة.

وفي المجموعة ذاتها كان منتخب الجابون قد فاز على المتذيل سيشل 4-0 يوم الأربعاء، ليصل للنقطة 18، قبل أن يعود للمركز الثاني بفضل فوز كوت ديفوار.

ويتقابل منتخبا كوت ديفوار والجابون وجها لوجه في الجولة المقبلة على ملعب المنتخب الجابوني في ليبرفيل، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة، وهي المواجهة التي قد تحسم بشكل كبير صراع الصدارة.

وتتبقى جولتان لكل منتخب بعد ذلك، حيث يحل منتخب كوت ديفوار ضيفا على سيشل ثم يستقبل كينيا في أكتوبر المقبل.

بينما يخوض منتخب الجابون في نفس الشهر مواجهة صعبة خارج أرضه ضد جامبيا، ثم يستقبل بوروندي بالجولة الأخيرة.

تعرف على ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا لكأس العالم من هنا

تصفيات كأس العالم كأس العالم منتخب كوت ديفوار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg