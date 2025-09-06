تصفيات كأس العالم.. كوت ديفوار تسترد صدارة مجموعتها

استعاد منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على ضيفه بوروندي بنتيجة 1-0 مساء الجمعة.

وفاز منتخب كوت ديفوار بفضل هدف وحيد سجله لاعبه فاكون بايو مهاجم أودينيزي الإيطالي في الدقيقة الثالثة.

وبهذا يكتفي منتخب "الأفيال" برفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة.

وفي المجموعة ذاتها كان منتخب الجابون قد فاز على المتذيل سيشل 4-0 يوم الأربعاء، ليصل للنقطة 18، قبل أن يعود للمركز الثاني بفضل فوز كوت ديفوار.

ويتقابل منتخبا كوت ديفوار والجابون وجها لوجه في الجولة المقبلة على ملعب المنتخب الجابوني في ليبرفيل، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة، وهي المواجهة التي قد تحسم بشكل كبير صراع الصدارة.

وتتبقى جولتان لكل منتخب بعد ذلك، حيث يحل منتخب كوت ديفوار ضيفا على سيشل ثم يستقبل كينيا في أكتوبر المقبل.

بينما يخوض منتخب الجابون في نفس الشهر مواجهة صعبة خارج أرضه ضد جامبيا، ثم يستقبل بوروندي بالجولة الأخيرة.

