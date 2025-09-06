تحدث محمد كوفي، مدير منتخب بوركينا فاسو، عن مواجهة مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مؤكدًا على أهمية المواجهة.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، لحساب منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتقام المواجهة يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من سبتمبر الجاري.

تصريحات كوفي

استهل محمد كوفي، مدير منتخب بوركينا فاسو، تصريحاته التي أدلى بها عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قائلًا: "المباراة القادمة بين بوركينا فاسو ومصر ستكون عالية المستوى ولن تكون سهلة على الطرفين، لأن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى، ومنتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني".

وأضاف: "منتخبنا جاهز بكل قوة لمواجهة مصر ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية، ونحن نستعد جيدًا من الناحية الذهنية لهذه المباراة وكذلك مصر، فلا مجال للخطأ لكلا المنتخبين".

وأكمل متحدثًا عن عناصر الخطورة في منتخب مصر: "جميع لاعبي منتخب مصر على أعلى مستوى، لكن الأخطر الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومحمود حسن "تريزيجيه" نجم النادي الأهلي".

وواصل: "الأهم أني أعرف الصديقين الحبيبين حسام وإبراهيم حسن جيدًا، ولا توجد مباريات سهلة بالنسبة لهما؛ كل مباراة هي نهائي؛ وهذه هي روح الفوز".

وزاد: "حسام حسن كان لاعبًا رائعًا، وأصبح الآن مدربًا رائعًا، وأنا معجب به وأحب شخصيته وحماسه وأعتقد أن المواجهة التكتيكية على أرضية الملعب بين حسام حسن وبراما تراوري ستكون قوية للغاية، والفريق الذي سينفذ لاعبيه تعليمات مدربه خلال اللقاء سيكون الانتصار حليفه والنقاط الثلاث من نصيبه".

واستكمل: "منتخب مصر وسيراليون يحتلان المركزين الأول والثالث بجدول الترتيب والمنافسة الآن باتت مقصورة بيننا والفراعنة من أجل الصعود لنهائيات كأس العالم المقبلة عن هذه المجموعة، وهذا يعطي مواجهة الثلاثاء مزيداً من القوة والندية".

وأتم حديثه: "أدين بالفضل بكل مسيرتي الاحترافية لمصر، فهي التي جعلتني فخورًا بنفسي، لن أتوقف عن شكر المصريين وحب هذا البلد الجميل، لديّ ذكريات جميلة كثيرة في مصر، لعبتُ مع بتروجت، المصري، سموحة، البنك الأهلي والزمالك، لكنني أتذكر بشكل خاص فترة لعبي مع الزمالك خلال موسم 2014- 2015، عندما كنتُ بطلاً مصرياً وفزتُ بكأس مصر بكل قلبي، الزمالك، ولدي ذكريات رائعة مع أصدقائي المصريين".

ترتيب مجموعة مصر

حافظ منتخب مصر على صدارته للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب الفوز على إثيوبيا.

ويحل منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد 14 نقطة قبل مواجهة مصر المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات.