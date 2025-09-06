مدرب نيجيريا: ننتظر تشخيص إصابة أوسيمين

أكد إيريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه ينتظر تشخيص إصابة فيكتور أوسيمين مهاجم المنتخب التي تعرض لها في مباراة رواندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأصيب فيكتور أوسيمين في مباراة نيجيريا أمام رواندا بالأمس السبت، والتي أدت إلى خروجه من المباراة.

لا أعلم طبيعة إصابة أوسيمين

وقال شيل في تصريحات صحفية: "لا أعلم ما طبيعة إصابة أوسيمين حتى الان".

وأوضح: "أوسيمين شعر بآلام في كاحله، وسنعرف طبيعة الإصابة بعد الحديث مع الطبيب".

وفاز منتخب نيجيريا أمام رواندا، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

طالع ترتيب تصفيات أفريقيا

رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى النقطة العاشرة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في 4 مناسبات وسقط في فخ الهزيمة في لقاء.

وتجمد رصيد رواندا عند 8 نقاط مستقرًا في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهما وسقط بفخ الهزيمة في 3 مناسبات.