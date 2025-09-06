المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب نيجيريا: ننتظر تشخيص إصابة أوسيمين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:45 ص 07/09/2025
فيكتور أوسيمين

أوسيمين

أكد إيريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أنه ينتظر تشخيص إصابة فيكتور أوسيمين مهاجم المنتخب التي تعرض لها في مباراة رواندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأصيب فيكتور أوسيمين في مباراة نيجيريا أمام رواندا بالأمس السبت، والتي أدت إلى خروجه من المباراة.

لا أعلم طبيعة إصابة أوسيمين

وقال شيل في تصريحات صحفية: "لا أعلم ما طبيعة إصابة أوسيمين حتى الان".

وأوضح: "أوسيمين شعر بآلام في كاحله، وسنعرف طبيعة الإصابة بعد الحديث مع الطبيب".

وفاز منتخب نيجيريا أمام رواندا، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

طالع ترتيب تصفيات أفريقيا

رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى النقطة العاشرة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في 4 مناسبات وسقط في فخ الهزيمة في لقاء.

وتجمد رصيد رواندا عند 8 نقاط مستقرًا في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهما وسقط بفخ الهزيمة في 3 مناسبات.

نيجيريا
نيجيريا
أخبار إحصائيات
نيجيريا أوسيمين كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026

